



Từ trái sang: đạo diễn Việt Phong, Kỳ nữ Kim Cương và vợ chồng bà Kim Quang chúc mừng sinh nhật 90 của NSND Kim Cương

Kỳ nữ Kim Cương - một đời cho đi và những cuộc hội ngộ của yêu thương

Giữa nhịp sống tất bật những ngày đầu năm, căn nhà quen thuộc của Kỳ nữ Kim Cương bỗng ấm lên bởi một cuộc sum họp rất đặc biệt: các nghệ sĩ từng gắn bó với đoàn kịch nói Kim Cương tề tựu về mừng sinh nhật lần thứ 90 của bà.

Không tiệc tùng cầu kỳ, không sân khấu ánh đèn, chỉ là một bữa cơm trưa đơn sơ, nhưng đong đầy tình nghệ sĩ, minh chứng tình nghĩa đó đã được bà ươm trồng suốt hơn nửa thế kỷ sống trọn với sân khấu và con người.

Ở tuổi 90, kỳ nữ Kim Cương vẫn giữ phong thái minh mẫn, giọng nói chậm rãi nhưng ấm áp, và đặc biệt là một trái tim chưa bao giờ ngơi nghĩ đến "làm đẹp cho đời".

Từ tráu sang: NS Hồng Điệp, Kỳ nữ Kim Cương và NSƯT Minh Hạnh

Trong câu chuyện thân tình với những học trò, đồng nghiệp cũ, bà nhắc nhiều đến hai chương trình mà bà xem như tâm nguyện cuối đời mình còn theo đuổi: chương trình "Nghệ sĩ tri âm" đã bền bỉ suốt 10 năm qua, trao quà Tết cho nghệ sĩ lão thành, công nhân sân khấu khó khăn; và chương trình học bổng mang tên NSND Bảy Nam – người mẹ huyền thoại của bà, học bổng dành tặng cho con em nghệ sĩ nghèo hiếu học.

Với Kim Cương, giúp được một người đứng dậy sau gian khó, giữ được cho họ niềm tin vào nghề, vào cuộc sống, cũng chính là cách bà tiếp tục "viết" những vai diễn mới – không còn trên sàn diễn, mà trong đời sống xã hội.

Kỳ nữ Kim Cương và 60 năm làm được nhiều điều cho đời

Trong buổi gặp mặt, Kỳ nữ Kim Cương cũng chia sẻ niềm háo hức trước chương trình tọa đàm do Hội Sân khấu TP HCM phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 5-2 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, với chủ đề: "Kỳ nữ Kim Cương với thoại kịch miền Nam".

Bà nói, đó là món quà sinh nhật lớn nhất mà mình nhận được ở tuổi 90 – không phải hoa, không phải quà vật chất, mà là sự quan tâm, trân trọng của ngành văn hóa và giới sân khấu dành cho một đời làm nghề. "Đó sẽ là một ngày hội ngộ của những yêu thương," bà cười hiền, ánh mắt ánh lên niềm mong đợi.

Các nghệ sĩ Đoàn kịch nói Kim Cương chúc mừng sinh nhật 90 của NSND Kim Cương

Với bà, được gặp lại đồng nghiệp cũ, học trò cũ, những người từng đi qua thời vàng son của kịch nói miền Nam, chính là niềm vui lớn nhất.

Bữa cơm mừng thọ còn ấm hơn bởi sự sum vầy của gia đình. Em gái bà – bà Kim Quang – cùng chồng từ Mỹ trở về đúng dịp. Con trai bà là Gia Vinh và các cháu quây quần bên bà. Ở một góc khác của căn nhà, những gương mặt thân quen của đoàn kịch nói Kim Cương ngày nào cũng lần lượt xuất hiện: NSƯT Minh Hạnh, đạo diễn Việt Phương, các diễn viên Hồng Điệp, Kim Điệp, Thùy Hương, Kim Phụng…

Mỗi người một lời chúc, nhưng tựu trung đều gửi đến bà mong ước: dồi dào sức khỏe, bình an và tiếp tục đồng hành cùng những chương trình thiện nguyện mà bà đã và đang âm thầm làm cho cuộc đời.

Nhìn những học trò, đồng nghiệp cũ quây quần, Kỳ nữ Kim Cương không giấu được xúc động. Bà nói vui: "Sức khỏe không tốt, trái tim lại không ngủ yên, nhưng còn được gặp các em, được nghe kể chuyện nghề, vậy là vui lắm".





Từ trái sang; Gia Vinh, Kỳ nữ Kim Cương và vợ chồng bà Kim Quang tại buổi sinh nhật lần 90 của NSND Kim Cương

Những người đến mừng thọ hôm ấy đều chung một cảm nhận: họ tự nhắc mình về con đường làm nghề tử tế, về bổn phận "phục vụ công chúng" và "làm đẹp cho đời" mà Kỳ nữ Kim Cương đã chọn và đi trọn vẹn.

Ở tuổi 90, Kim Cương không còn đứng trên sân khấu, nhưng bà vẫn hiện diện trong đời sống sân khấu – bằng ký ức, bằng ảnh hưởng, và bằng những việc làm lặng lẽ mà bền bỉ. Kỳ nữ Kim Cương sẽ tái diễn cảnh cuối của vở kịch "Lá sầu riêng" vào sáng 5-2 tại Nhà hát Trần Hữu Trang cùng với NSƯT Hữu Châu, diễn viên Trương Hạ và Trang Tuyền.



