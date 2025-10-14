Nghệ sĩ Thanh Hằng "học lén" Vân Trang, Quang Tuấn, Bình "Mưa đỏ"

Nghệ sĩ Thanh Hằng vẫn đang nỗ lực học hỏi từ các diễn viên trẻ

Trong buổi giao lưu, giới thiệu phim "Nhà ma xó" chiều ngày 14-10 tại TP HCM, dàn ê-kíp gồm: Thanh Hằng, Vân Trang, Quang Tuấn, Lâm Thanh Nhã, Lan Thy, Vương Khang cùng đạo diễn, nhà sản xuất tụ hội.

Nghệ sĩ Thanh Hằng cho biết ban đầu khi được đạo diễn Trung Dũng mời vào vai bà Hiền, tưởng rằng cũng là một trong những vai thoáng qua, khách mời.

Tiết mục mở đầu buổi giao lưu với nhạc phim do Hoài Lâm thể hiện các diễn viên minh họa

Nghệ sĩ Thanh Hằng tại buổi giao lưu

Nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ

"Khi đọc kịch bản, tôi thấy đây là vai khá nặng. Tôi áp lực phần thoại, phải "lột xác" hẳn khỏi cách thoại cải lương lâu nay. Tôi suy nghĩ nếu mình chịu học là được còn nếu cứ nghĩ bản thân đã giỏi, có tên tuổi thì sẽ không thể thành công.

Tôi phải học, học từ những chỉ đạo của đạo diễn, cách thoại đời thường, điện ảnh hơn. Tôi còn học từ Vân Trang, Quang Tuấn, Lan Thy, Lâm Thanh Nhã… Tôi học lén chứ không dám lộ rõ cho các bạn thấy" - Thanh Hằng trải lòng.

Bà nói thêm rằng điện ảnh gần gũi với thế hệ trẻ nên học hỏi từ các diễn viên trẻ là hợp lý. Bà diễn tiết chế, cân bằng, học thuộc lời thoại không chỉ của mình mà còn của các bạn diễn.

"Tôi cảm ơn đạo diễn Trương Dũng, biên kịch, nhà sản xuất và các bạn diễn trẻ đã cho mình cơ hội được học hỏi, mở mang kiến thức" - nghệ sĩ Thanh Hằng nói.

Diễn viên Vân Trang cho biết được làm việc cùng nghệ sĩ Thanh Hằng rất "đã". Bởi nghệ sĩ không chỉ diễn cảm xúc, nhập vai mà còn thuộc thoại của bạn diễn. Những đoạn tâm lý nặng, các diễn viên trò chuyện cùng "má" Hiền thì hiểu thêm nhiều khía cạnh thay vì phân tích một chiều.

Vân Trang bật khóc, nhớ đến NSƯT Quý Bình

Diễn viên Vân Trang thêm rằng cô có thời gian dài chăm lo gia đình, trở lại màn ảnh rộng bằng vai diễn gắn với sông nước là một cơ duyên. Với cô, có hai người mà khi mời vào phim sẽ luôn đồng ý ngay cả khi chưa biết vai gì và kịch bản thế nào là đạo diễn Trương Dũng và Huỳnh Đông. Cả hai luôn dành cho cô những vai hay, vai "đo ni đóng giày".

Diễn viên Vân Trang bộc bạch

Diễn viên Quang Tuấn phát biểu

Từ phải sang: Vương Khang, Quang Tuấn, Lâm Thanh Nhã, Lan Thy

Vân Trang khóc nhớ cố NSƯT Quý Bình

Lần này, khi đạo diễn Trương Dũng mời, cô cũng đồng ý tham gia ngay và thấy có nhân duyên đặc biệt bởi đây tiếp tục là vai diễn có bối cảnh sông nước quen thuộc. Vân Trang cho biết phim có cảnh nóng với nhân vật Huỳnh Đông nhưng chồng cô cũng như vợ Huỳnh Đông đều rất "an tâm" bởi hai bên vô cùng thân quen.

"Tôi chưa nói với chồng chuyện phim có cảnh nóng. Khi biết vai diễn của tôi đóng cặp cùng Huỳnh Đông thì chồng rất an tâm. Vợ của Huỳnh Đông cũng thế, nói nếu là tôi đóng thì sẽ cho chồng tham gia" - Vân Trang dí dỏm kể.

Nữ diễn viên rơi nước mắt khi nhớ đến người bạn diễn quá cố Quý Bình. Cô thổ lộ: "Khi biết đạo diễn Trương Dũng quay phim tại khúc sông gần chỗ từng quay phim "Sông dài", tôi rất bồi hồi vì đã gắn bó với nơi này một thời gian dài. Tôi nhớ đến anh Quý Bình".

Diễn viên Quang Tuấn cho biết luôn nỗ lực trong từng vai diễn, may mắn tham gia nhiều dự án tốt được đạo diễn, bạn bè tốt giúp đỡ, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khán giả yêu thương nên anh luôn cố gắng hết mình.

Diễn viên Lâm Thanh Nhã cho biết vai Bình trong "Mưa đỏ" đến như phép màu. Anh rất trân trọng và nghĩ đời diễn viên không phải lúc nào cũng có những vai như thế, thậm chí có khi cả một đời. Tuy nhiên, anh xác định yêu những vai diễn chứ không phải chỉ yêu một vai diễn. Vì thế, anh để Bình trong tim và phải nạp lại năng lượng, tiếp nhận và thực hiện những vai diễn khác.