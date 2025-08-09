Nghệ sĩ Thanh Sơn đào tạo diễn viên sân khấu tuồng cổ

Kế thừa dòng máu nghệ thuật từ đại gia tộc cải lương Bầu Thắng - Minh Tơ, nghệ sĩ Thanh Sơn không chỉ mang trong mình khí chất của một nghệ sĩ lớn mà còn là người thầy tận tâm, truyền dạy cho con trai mình - nghệ sĩ Thanh An và nhiều lớp diễn viên trẻ thành danh ở sân khấu cải lương tuồng cổ.

Chương trình nghệ thuật “Lửa nghề không tắt” với sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ yêu cải lương tuồng cổ. Ảnh: THANH AN

Chương trình minishow Thanh Long "Lửa nghề không tắt" có sự tham gia của các diễn viên trẻ: Thanh Long, Xuân Trúc, Thúy My, Hoàng Hải, Hoài Thanh, Quách Phú Thành… và các nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Trinh Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm, nghệ sĩ Thanh An.

"Lửa nghề không tắt" sẽ công diễn tối 30-8 tại Trung tâm Văn hóa Hậu Giang, phường Bình Tiên, TP HCM.