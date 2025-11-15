Nghệ sĩ trẻ Việt Nam được chọn vào vai Công nữ Anio trong vở nhạc kịch lịch sử

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Nghệ sĩ trẻ Việt Nam được chọn vào vai Công nữ Anio trong vở nhạc kịch lịch sử

Tin-ảnh: Hải Anh

(NLĐO)- Dự án nhạc vũ kịch "Công nữ Anio" kể về câu chuyện tình yêu có thật từ 400 năm trước giữa công nữ Ngọc Hoa và một thương nhân Nhật Bản.

Đại sứ quán Nhật Bản và Ban điều hành "Công nữ Anio" (Brain Group, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âm Nhạc Yamaha Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến Giao lưu Quốc tế NPO) vừa công bố sản xuất Dự án Musical (nhạc vũ kịch) "Công nữ Anio".

Nghệ sĩ trẻ Việt Nam được chọn vào vai Công nữ Anio trong vở nhạc kịch lịch sử - Ảnh 1.

Cách khách mời xem giới thiệu Dự án nhạc vũ kịch "Công nữ Anio". Ảnh: Hải Anh

Tiếp nối buổi công bố sản xuất tại Nhật Bản vào ngày 5-11, sự kiện công bố đã được tổ chức tối 14-11, tại Hà Nội, trong đó có việc công bố nghệ sĩ người Việt Nam được lựa chọn cho vai Công nữ Anio thông qua buổi thử giọng tại Việt Nam.

Vở nhạc vũ kịch được xây dựng dựa trên vở Opera "Công nữ Anio", ra đời nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023, kể về câu chuyện tình yêu có thật từ 400 năm trước giữa công nữ Ngọc Hoa (Công nữ Anio) của Hội An, Việt Nam và Araki Sotaro, một thương nhân Nagasaki, Nhật Bản vào thời kỳ thương mại Châu Ấn thuyền (thời Edo) đầu thế kỷ XVII. Đây là một biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Nhật.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao dự án, khẳng định chuyện tình giữa Công nữ Ngọc Hoa (Công nữ Anio) và thương nhân Araki Sotaro là "biểu tượng cho quan hệ hữu nghị lâu dài" giữa hai quốc gia, xây dựng trên nền tảng tôn trọng và bình đẳng.

Thứ trưởng cho biết nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, vở opera "Công nữ Anio" đã được công chiếu lần đầu tiên và là một trong 500 hoạt động giao giữa hai nước. "Vở opera Công nữ Anio và hôm nay chuyển thành vở nhạc kịch, sinh ra từ tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, cho thấy mối quan hệ giữa hai quốc gia với nền tảng chính là sự giao lưu sự hiểu biết và tình yêu giữa hai dân tộc, thể hiện qua câu chuyện tình giữa công chúa Ngọc Hoa và thương nhân Sotaro. Tôi rất hy vọng rằng với vở nhạc kịch này, sự lan tỏa của câu chuyện tình này sẽ rộng hơn"- Thứ trưởng phát biểu.

Nghệ sĩ trẻ Việt Nam được chọn vào vai Công nữ Anio trong vở nhạc kịch lịch sử - Ảnh 2.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cũng khẳng định câu chuyện "Công nữ Anio" là biểu tượng cho mối giao lưu Nhật-Việt, nối liền Nagasaki và Hội An thời kỳ thương mại Châu Ấn thuyền và việc câu chuyện này được tái hiện dưới hình thức nhạc vũ kịch là "cơ hội tuyệt vời để mang sức hấp dẫn của tác phẩm đến với đông đảo khán giả hơn nữa".

Đại sứ cam kết với vai trò Cố vấn danh dự của Dự án "Công nữ Anio", sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động tiếp theo của Dự án: "Tôi tin tưởng rằng phiên bản nhạc kịch sắp tới được công chiếu tại Kanagawa sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị cao đẹp của nghệ thuật, văn hóa và tình hữu nghị Nhật-Việt đến với đông đảo khán giả Việt Nam và Nhật Bản".

Nghệ sĩ trẻ Việt Nam được chọn vào vai Công nữ Anio trong vở nhạc kịch lịch sử - Ảnh 3.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Ông Furukawa Naomasa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Brain Việt Nam - đại diện đơn vị sản xuất dự án, cho biết Dự án "Công nữ Anio" nhấn mạnh vào tình hữu nghị và hoạt động giao thương bình đẳng giữa Nhật Bản và Hội An (Việt Nam), cũng như câu chuyện có thật về tình bạn và tình yêu, được chuyển thể thành tác phẩm nghệ thuật.

Về ý tưởng chuyển thể, ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa chia sẻ chính ông là người đưa ra sáng kiến này hai năm trước sau khi xem vở opera. Thống đốc Kuroiwa mong muốn vở diễn này "có thể lan rộng ra toàn thế giới".

Vở nhạc vũ kịch "Công nữ Anio" dự kiến sẽ công diễn tại Nhà hát nghệ thuật KAAT Kanagawa, Yokohama, Nhật Bản vào tháng 9-2026, với nữ diễn viên Việt Nam Đỗ Phan Gia Hân đảm nhận vai Công nữ Anio sau cuộc tuyển chọn kéo dài ba tháng.

Đỗ Phan Gia Hân là thí sinh xuất sắc vượt qua tất cả các vòng tuyển chọn kéo dài ba tháng. Gia Hân đã trình diễn trực tiếp ca khúc chính của nhạc vũ kịch tại sự kiện, được Hội đồng giám khảo đánh giá là sở hữu giọng hát "vừa trong trẻo vừa có nội lực mạnh mẽ" cùng "phong thái khiến tất cả mọi người yêu mến", đúng với hình ảnh "Công nữ Anio thời hiện đại". Quá trình casting cũng có các tiêu chí về diễn xuất, vũ đạo.

Nghệ sĩ trẻ Việt Nam được chọn vào vai Công nữ Anio trong vở nhạc kịch lịch sử - Ảnh 4.

Đỗ Phan Gia Hân là thí sinh xuất sắc vượt qua tất cả các vòng tuyển chọn kéo dài ba tháng, được lựa chọn cho vai Công nữ Anio. Ảnh: Hải Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Đỗ Phan Gia Hân, sinh viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, chia sẻ: "Em rất cảm kích và cảm thấy rất may mắn khi được lựa chọn vào vai Công nương Anio trong dự án nhạc kịch lần này. Em sẽ cố gắng để có thể lột tả Công nữ Anio thật tốt. Em sẽ cố gắng hết sức mình để gia tăng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản".

Dự kiến vở nhạc vũ kịch sẽ công diễn 20 buổi diễn tại Nhà hát nghệ thuật KAAT Kanagawa (Yokohama, Kanagawa) từ ngày 11 đến ngày 28-9-2026. Vở diễn quy tụ dàn diễn viên Tashiro Mario, Onoda Ryunosuke, Oto Kurisu và Đỗ Phan Gia Hân, cùng với đội ngũ sáng tạo bao gồm tác giả âm nhạc Trần Mạnh Hùng và tác giả kịch bản tiếng Việt Hà Quang Minh.

Tin liên quan

Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương dự ra mắt vở opera "Công nữ Anio"

Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương dự ra mắt vở opera "Công nữ Anio"

(NLĐO) - Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko cùng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Nhật, dự buổi công diễn đầu tiên vở opera "Công nữ Anio" tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 22-9

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là hình mẫu thành công của hợp tác song phương

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu

Đề xuất xây dựng và tổ chức kỳ thi chứng chỉ Nhật Bản học

(NLĐO)- Đại học Việt-Nhật hỗ trợ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao sang Nhật Bản tích lũy kinh nghiệm và quay trở lại Việt Nam làm việc.

quan hệ ngoại giao việt nam - nhật bản Công nữ Anio
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo