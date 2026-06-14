Nghệ sĩ Việt Hương vui mừng trước hành trình nối nghiệp của Catherine T. Nguyen

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Việt Hương vui mừng trước hành trình nối nghiệp của Catherine T. Nguyen

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Là thế hệ thứ ba trong gia đình nghệ thuật, nữ đạo diễn Catherine T. Nguyen tiếp tục tạo được dấu ấn qua bộ phim mới


Nghệ sĩ Việt Hương vui mừng trước hành trình nối nghiệp của Catherine T. Nguyen - Ảnh 1.

Nữ đạo diễn Catherine T. Nguyen và nghệ sĩ Việt Hương

Chiều 13-6, tại The Vibes Events & Dining (TP HCM), buổi ra mắt phim ngắn "Ánh dương nơi trời tận" đã diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng đầy cảm xúc. Sự kiện không chỉ đánh dấu hành trình mới của nữ đạo diễn trẻ Catherine T. Nguyen mà còn là dịp để nhiều nghệ sĩ nhìn lại giá trị của truyền thống gia đình, sự kế thừa nghệ thuật và tình yêu dành cho điện ảnh Việt.

Đặc biệt, những chia sẻ xúc động của Việt Hương về quá trình đồng hành cùng đoàn phim đã để lại nhiều dư âm đẹp với người tham dự. Đạo diễn Hàm Trần cũng đến chúc mừng bộ phim và chia sẻ niềm vui với gia đình của Catherine T. Nguyen.

Hành trình của thế hệ thứ ba trong một gia đình nghệ thuật

"Ánh dương nơi trời tận" không đơn thuần là một bộ phim ngắn. Tác phẩm còn là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình sáng tạo của nữ đạo diễn trẻ Catherine T. Nguyen, người đang làm việc với vai trò producer tại một công ty giải trí ở West Hollywood, California (Mỹ). 

Phim mang tính nhân văn sâu sắc, kể về việc nhận đứa bé mồ côi bị bỏ rơi làm con của cặp đôi trẻ khi họ về Việt Nam thực hiện dự án triển lãm ảnh. Và chủ đề ảnh mà họ tìm thấy chính là sự xuất hiện của đứa bé trong vòng tay yêu thương của nhân vật nữ chính.

Nghệ sĩ Việt Hương vui mừng trước hành trình nối nghiệp của Catherine T. Nguyen - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ về bộ phim "Ánh dương nơi trời tận"

Điều đặc biệt là Catherine sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật kéo dài qua nhiều thế hệ. Cô là con gái của nghệ sĩ violin Nguyễn Khắc Quân, cháu nội của cố nghệ sĩ Đỗ Thủy – nữ diễn viên từng ghi dấu ấn trong bộ phim Rừng O Thắm của đạo diễn Hải Ninh (1960), đồng thời là cháu nội của nghệ sĩ độc tấu violin nổi tiếng Nguyễn Khắc Huề (ông đang sinh sống tại Hà Nội).

Nếu bà nội thành danh trên màn bạc, ông nội và cha ghi dấu trong lĩnh vực âm nhạc hàn lâm, thì Catherine chọn điện ảnh như một cách tiếp nối dòng chảy nghệ thuật của gia đình bằng ngôn ngữ đương đại.

Trước đó, năm 2023, cô từng giới thiệu bộ phim ngắn "Bạch Hồ Điệp" tại TP HCM. Bộ phim gây chú ý khi khai thác nghệ thuật hầu đồng ở miền Bắc bằng góc nhìn trẻ trung nhưng giàu sự tôn trọng đối với văn hóa truyền thống. Từ "Bạch Hồ Điệp" đến "Ánh dương nơi trời tận", có thể thấy một mối quan tâm xuyên suốt của nữ đạo diễn trẻ: tìm kiếm bản sắc văn hóa Việt trong các câu chuyện điện ảnh.

Nghệ sĩ Việt Hương vui mừng trước hành trình nối nghiệp của Catherine T. Nguyen - Ảnh 3.

Đạo diễn Hàm Trần chúc mừng bộ phim "Ánh dương nơi trời tận"

Khi nghệ thuật là sự tiếp nối của ký ức gia đình

Trong gia đình nghệ thuật ấy, những ký ức về người mẹ, người bà luôn hiện diện như một nguồn cảm hứng đặc biệt.

Nghệ sĩ violin Nguyễn Khắc Quân từng nhiều lần nhắc đến hình ảnh người mẹ với những động tác ballet mềm mại và ánh mắt rạng rỡ trên màn ảnh như một phần ký ức thiêng liêng. Những giá trị ấy dường như đã được truyền lại cho thế hệ kế tiếp bằng một cách tự nhiên.

Nhận xét về Catherine, NSƯT Minh Trang đã từng nhận xét rằng việc lớn lên trong gia đình có ba thế hệ gắn bó với nghệ thuật là một lợi thế đặc biệt.

Theo bà, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là nền tảng văn hóa, thẩm mỹ và tinh thần để nữ đạo diễn trẻ tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo đầy thử thách.

Nghệ sĩ Việt Hương vui mừng trước hành trình nối nghiệp của Catherine T. Nguyen - Ảnh 4.

Phim "Ánh dương nơi trời tận" đã từng tham dự liên hoan phim đạt chuẩn Academy Award® Qualifying do Visual Communications tổ chức

Việt Hương xúc động trước sự dấn thân của đạo diễn trẻ

Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất tại buổi ra mắt là phần chia sẻ của nghệ sĩ Việt Hương.

Nữ nghệ sĩ xúc động kể lại quá trình tham gia cùng đoàn phim và bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần làm nghề của Catherine T. Nguyen. Theo Việt Hương, điều khiến cô trân trọng nhất không phải xuất thân nghệ thuật của nữ đạo diễn mà là sự dấn thân thực sự cho nghề.

Điện ảnh luôn là hành trình nhiều áp lực, đặc biệt với những nhà làm phim trẻ. Để theo đuổi công việc đạo diễn, Catherine đã chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn, đối mặt với những khó khăn trong sản xuất và không ngừng học hỏi để khẳng định bản thân bằng chính năng lực sáng tạo.

Việt Hương đánh giá cao sự tâm huyết ấy và xem đây là hình ảnh đẹp của một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang nỗ lực gìn giữ và phát triển di sản nghệ thuật gia đình bằng những phương thức mới.

Nghệ sĩ Việt Hương vui mừng trước hành trình nối nghiệp của Catherine T. Nguyen - Ảnh 5.

Đạo diễn Hàm Trần và Việt Hương

Từ điện ảnh gia đình đến hành trình hội nhập quốc tế

Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi "Ánh dương nơi trời tận" đã tham gia Los Angeles Asian Pacific Film Festival – liên hoan phim đạt chuẩn Academy Award® Qualifying do Visual Communications tổ chức.

Việc một tác phẩm của đạo diễn trẻ gốc Việt xuất hiện tại sân chơi điện ảnh quốc tế không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn cho thấy cơ hội ngày càng rộng mở của các nhà làm phim trẻ Việt và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.


Tin liên quan

Hình ảnh nữ diễn viên Đỗ Thủy trong kho tư liệu quý của nghệ sĩ violon Nguyễn Khắc Quân

Hình ảnh nữ diễn viên Đỗ Thủy trong kho tư liệu quý của nghệ sĩ violon Nguyễn Khắc Quân

(NLĐO) – Bộ phim điện ảnh cách mạng "Rừng O Thắm" của đạo diễn Hải Ninh là một tư liệu quý đối với kho tàng điện ảnh nước nhà

NSƯT Minh Trang xúc động trước nỗ lực của đạo diễn Catherine T. Nguyen

(NLĐO) - Nhận lời mời tham gia một dự án phim ngắn về đề tài văn hóa hầu đồng, NSƯT Minh Trang đã xúc động khi xem lại tác phẩm mà chị đóng vai bà ngoại.

Việt Hương Catherine T. Nguyen
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo