Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ violon Stéphane Trần Ngọc lần đầu tiên độc tấu tại TP HCM

H.Thuận

Tối 24-8, tại Sân khấu IDECAF (28 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, TP HCM), khán giả yêu nhạc cổ điển sẽ được chứng kiến một sự kiện đặc biệt.

Nghệ sĩ violon quốc tế Stéphane Trần Ngọc lần đầu tiên biểu diễn độc tấu tại TP HCM.Đây là buổi hòa nhạc đưa người nghe khám phá chiều sâu nghệ thuật qua những tác phẩm độc tấu kinh điển. 

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, từng tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Paris và Juilliard School (Mỹ), Stéphane Trần Ngọc được đánh giá là một trong những nghệ sĩ violon hàng đầu thế giới hiện nay. Ông thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu quốc tế, từ châu Âu, Mỹ đến châu Á và được ngợi khen bởi kỹ thuật điêu luyện cùng khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế.

Nghệ sĩ violon Stéphane Trần Ngọc lần đầu tiên độc tấu tại TP HCM - Ảnh 1.

Nghệ sĩ violon Stéphane Trần Ngọc. (Ảnh: IDECAF)

Trong lần trở lại TP HCM này, nghệ sĩ sẽ độc tấu những tác phẩm của Luciano Berio - một trong những tên tuổi lớn của âm nhạc đương đại Ý và Eugène Ysaÿe - bậc thầy người Bỉ được mệnh danh là "cha đẻ của nghệ thuật violon hiện đại".

Điều khiến sự kiện lần này trở nên đặc biệt chính là tính "một đêm duy nhất". Trong nhịp sống đô thị hiện đại, khán giả TP HCM hiếm có cơ hội được trực tiếp thưởng thức những tác phẩm độc tấu violin hàng đầu của kho tàng âm nhạc thế giới. 

Tin liên quan

Thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Theo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cuộc thi "Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2023" sẽ diễn ra tại tỉnh Hòa Bình và Khánh Hòa vào tháng 6 tới.

Nghệ sĩ Piano Bích Trà, violon Khôi Nguyên chiếm trọn cảm tình khán giả Saigon by Night

(NLĐO) - Đêm 14-6, không gian Saigon by Night dịu dàng, nơi âm nhạc và cảm xúc giao thoa trong một chương trình đặc biệt: Quintessence 2025.

Dư âm đẹp về nhạc sĩ Hoàng Hiệp với đêm nhạc "Trở về Dòng sông tuổi thơ"

(NLĐO) – Công chúng đã có một đêm nhạc thỏa lòng mong đợi về nhạc sĩ Hoàng Hiệp do HTV tổ chức

