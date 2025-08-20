Nghệ sĩ violon quốc tế Stéphane Trần Ngọc lần đầu tiên biểu diễn độc tấu tại TP HCM.Đây là buổi hòa nhạc đưa người nghe khám phá chiều sâu nghệ thuật qua những tác phẩm độc tấu kinh điển.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, từng tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Paris và Juilliard School (Mỹ), Stéphane Trần Ngọc được đánh giá là một trong những nghệ sĩ violon hàng đầu thế giới hiện nay. Ông thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu quốc tế, từ châu Âu, Mỹ đến châu Á và được ngợi khen bởi kỹ thuật điêu luyện cùng khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế.

Nghệ sĩ violon Stéphane Trần Ngọc. (Ảnh: IDECAF)

Trong lần trở lại TP HCM này, nghệ sĩ sẽ độc tấu những tác phẩm của Luciano Berio - một trong những tên tuổi lớn của âm nhạc đương đại Ý và Eugène Ysaÿe - bậc thầy người Bỉ được mệnh danh là "cha đẻ của nghệ thuật violon hiện đại".

Điều khiến sự kiện lần này trở nên đặc biệt chính là tính "một đêm duy nhất". Trong nhịp sống đô thị hiện đại, khán giả TP HCM hiếm có cơ hội được trực tiếp thưởng thức những tác phẩm độc tấu violin hàng đầu của kho tàng âm nhạc thế giới.