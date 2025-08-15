HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Dư âm đẹp về nhạc sĩ Hoàng Hiệp với đêm nhạc "Trở về Dòng sông tuổi thơ"

Bài và ảnh: Lê Hữu Phương, Ánh Nguyệt

(NLĐO) – Công chúng đã có một đêm nhạc thỏa lòng mong đợi về nhạc sĩ Hoàng Hiệp do HTV tổ chức


Dư âm tuyệt đẹp về nhạc sĩ Hoàng Hiệp với đêm nhạc "Trở về Dòng sông tuổi thơ" - Ảnh 1.

Các ca sĩ nhiều thế hệ đã hát những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp được công chúng yêu mến

Tối 14-8, dù trời mưa nhưng đông đảo khán giả vẫn đội mưa đến Nhà hát Truyền hình HTV xem chương trình ca nhạc đặc biệt nằm trong chuỗi "Trò chuyện cùng thời gian" do HTV tổ chức. Đây là số đặc biệt vinh danh cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng những giai điệu chan chứa tình quê, tình người.

Dư âm tuyệt đẹp về nhạc sĩ Hoàng Hiệp với đêm nhạc "Trở về Dòng sông tuổi thơ" - Ảnh 2.

Bà Vân Anh (Trưởng Ban ca nhạc HTV) trao tặng hoa cho con trai cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp - cảm ơn gia đình đã luôn đồng hành với HTV

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp luôn trong tim khán giả yêu nhạc

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp được biết đến với những ca khúc sâu đậm tình cảm quê hương, đất nước, con người. Ngay từ phút mở màn, khán giả đã được nghe lại những lời tự sự sâu lắng của cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp, không nói bằng sự hoa mỹ, mà bằng chính những ký ức mộc mạc, chân thành:

Dư âm tuyệt đẹp về nhạc sĩ Hoàng Hiệp với đêm nhạc "Trở về Dòng sông tuổi thơ" - Ảnh 3.

"Câu hò bên bờ Hiền Lương" (NSƯT Vân Khánh, Quốc Đại)

"Năm 14 tuổi, Cách mạng Tháng Tám rồi liền sau đó là Nam Bộ kháng chiến như con sông mùa nước lũ đã cuốn trôi theo dòng người rời khỏi quê nhà. Hành trang mang theo toàn là những ký ức tuổi thơ về một miền quê xanh tươi trù phú bốn bề là nước, một vùng quê có phần mộ của tổ tiên ông bà, một miền quê có tiếng hát ru của mẹ, vất vả lo toan của cha. Không bao giờ ngờ được lần xa quê ấy mất đến 30 năm sau mới được trở lại quê nhà, trở về với "Dòng sông tuổi thơ".

Dư âm tuyệt đẹp về nhạc sĩ Hoàng Hiệp với đêm nhạc "Trở về Dòng sông tuổi thơ" - Ảnh 4.

Ca sĩ Quang Hà với bài "Đánh mất" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Khán giả đã xúc động khi được đắm mình trong nhiều giai điệu gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã được ngân vang, đánh thức những rung động tưởng đã ngủ quên như: "Cô gái vót chông", "Câu hò bên bờ Hiền Lương", "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây", "Lá đỏ", "Thơ tình người lính biển", "Nơi anh gặp em", "Nhớ về Hà Nội", "Con đường có lá me bay" (thơ: Diệp Minh Tuyền)…

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết cho đời bằng trái tim rung cảm

Hầu hết trong các ca khúc ấy luôn hiện diện những chàng trai khoác màu áo lính, những người con gái thanh niên xung phong hay những người ở hậu phương thầm lặng, từ đồng bằng sông nước đến núi rừng xa xôi.

Dư âm tuyệt đẹp về nhạc sĩ Hoàng Hiệp với đêm nhạc "Trở về Dòng sông tuổi thơ" - Ảnh 5.

NSƯT Vân Khánh với ca khúc "Em vẫn đợi anh về" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Ở đâu có người Việt Nam ở đó có tinh thần yêu nước và luôn có nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết nên sự tri ân cao đẹp đó. Điều đặc biệt là các tác phẩm được phổ từ những bài thơ chậm rãi bước vào âm nhạc một cách rất tự nhiên để mỗi giai điệu vừa mang khí thế hào hùng vừa thấm đẫm trữ tình. 

Đó là nét rất riêng biến những câu thơ thành những khúc ca mạnh mẽ sâu lắng để người nghe không chỉ thấy âm nhạc mà còn thấy cả tâm hồn.

Điểm nhấn của đêm diễn là sự hội tụ của nhiều thế hệ ca sĩ. Những giọng ca gạo cội từng gắn bó và thấu hiểu sâu sắc âm nhạc của ông, họ đã tề tựu về Nhà hát Truyền hình HTV để nhớ về ông và cất cao tiếng hát dành cho những ca khúc bất hủ.

Dư âm tuyệt đẹp về nhạc sĩ Hoàng Hiệp với đêm nhạc "Trở về Dòng sông tuổi thơ" - Ảnh 6.

Ca khúc "Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây" (Đông Triều, Mỹ Hảo)

Chương trình còn có sự xuất hiện của những gương mặt ca sĩ trẻ đầy triển vọng, cho thấy họ đã luôn yêu quý tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Tất cả được tái hiện một cách chân thực và giàu cảm xúc, giúp câu chuyện đời và nhạc của ông chạm đến tận cùng trái tim người thưởng thức.

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp cống hiến ở nhiều lãnh vực

Ngoài sáng tác ca khúc, Hoàng Hiệp còn để lại dấu ấn ở nhiều thể loại. Ông viết nhạc cho kịch nói như: "Người ven đô", "Màu giấy mới", "Xa thành phố yêu dấu"...; sáng tác nhạc cho các vở cải lương: "Thái hậu Dương Vân Nga", "Tiền và Nghĩa"…; viết nhạc cho phim truyện và phim tài liệu: "Cánh đồng mơ ước", "Bản nhạc người tù", "Mùa gió chướng", "Nơi gặp gỡ của tình yêu", "Biệt động Sài Gòn"... 

Ông còn là dịch giả cuốn Nhạc lý cơ bản của Spasspbine và là tác giả của nhiều sách giáo khoa âm nhạc. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp cũng là một tác giả mát tay với ca khúc mang hơi thở trẻ trung, gần gũi với nhịp sống bình dị của người dân.

Dư âm tuyệt đẹp về nhạc sĩ Hoàng Hiệp với đêm nhạc "Trở về Dòng sông tuổi thơ" - Ảnh 7.

Ca khúc "Lá đỏ" (NSƯT Phạm Thế Vĩ và vũ đoàn Rex)

Sau khi thống nhất đất nước, ông trở về miền Nam, công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc TP HCM, sau chuyển sang công tác tại Hội âm nhạc TP HCM và một thời gian làm Tổng thư ký Hội. Ở một vai trò mới, cương vị mới, ông luôn nhiệt thành khích lệ các nhạc sĩ trẻ mạnh dạn thay đổi tư duy, tìm tòi những đề tài và phong cách mới – phù hợp với giới trẻ và với hơi thở của thời đại.

Ông mở lớp đào tạo chuyên môn cho nhạc sĩ trẻ, tham gia cố vấn cho liên hoan rock lần thứ I tại TP HCM cái nôi tìm ra những ban nhạc rock như "Bức Tường", phối hợp với Ban Ca Nhạc HTV thời điểm đó là nhạc sĩ Nguyễn Nam tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về TP HCM, sau đó tiến hành ghi hình phổ biến các ca khúc. 

Với vai trò là thành viên Ban giám khảo cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã góp phần phát hiện và ươm mầm nhiều giọng ca triển vọng.

Dư âm tuyệt đẹp về nhạc sĩ Hoàng Hiệp với đêm nhạc "Trở về Dòng sông tuổi thơ" - Ảnh 8.

Ca khúc "Cô gái vót chông" (Tố Hoa)

 

