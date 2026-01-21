HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu tiên đóng phim điện ảnh tôn vinh phở

Yến Anh

(NLĐO)- Nghệ sĩ Xuân Hinh vào vai người giữ "hồn" phở Việt, một người cha chồng khó tính, nhiều lớp cảm xúc và mang nặng ký ức gia đình.

Dự án điện ảnh Tết "Mùi Phở" với sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh chính thức ra mắt công chúng thông qua buổi showcase được tổ chức tại Hà Nội tối 20-1.

Nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu tiên đóng phim điện ảnh tôn vinh phở - Ảnh 1.

"Mùi Phở" khai thác câu chuyện gia đình Việt thông qua hình ảnh phở - một biểu tượng văn hóa quen thuộc trong đời sống người Việt

"Mùi Phở" là phim điện ảnh đầu tay của Minh Beta trên cương vị đạo diễn. Phim khai thác câu chuyện gia đình Việt thông qua hình ảnh phở - một biểu tượng văn hóa quen thuộc trong đời sống người Việt, xoay quanh những ký ức và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, nơi tồn tại những mâu thuẫn thế hệ nhưng cuối cùng, tình thân vẫn là sợi dây kết nối bền chặt.

"Mùi Phở" cũng đánh dấu dự án điện ảnh đầu tiên mà nghệ sĩ Xuân Hinh chính thức tham gia sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ hài và sân khấu dân gian Bắc Bộ. Từ chỗ quen thuộc với tiếng cười, vai diễn mộc mạc và các tác phẩm dành cho sân khấu truyền thống, Xuân Hinh lần này xuất hiện trong "Mùi Phở" với hình ảnh hoàn toàn khác: người giữ "hồn phở Việt", một người cha chồng khó tính, nhiều lớp cảm xúc và mang nặng ký ức gia đình.

Nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu tiên đóng phim điện ảnh tôn vinh phở - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Xuân Hinh (giữa) vào vai người giữ "hồn" phở Việt

Tại sự kiện, nghệ sĩ Xuân Hinh nhắc lại việc từ trước đến nay ông vẫn thường được gọi bằng danh xưng "Vua hài đất Bắc". Tuy nhiên, ông bày tỏ mình không thích được "tâng bốc" mà chỉ mong được xem là một người gieo tiếng cười, người mang tiếng cười đến cho khán giả, bởi điều ông trân trọng nhất vẫn là niềm vui giản dị được trao đi.

Nghệ sĩ cũng chia sẻ ban đầu không định nhận lời vì sợ khó đáp ứng lịch quay phim dày đặc kéo dài suốt 2 tháng. Nhưng sau khi nghe đạo diễn thuyết phục, cảm nhận được "cái tâm" của người làm nghệ thuật và nhất là khi biết thông điệp của bộ phim hướng tới tôn vinh phở, tôn vinh văn hóa truyền thống và giá trị gia đình, ông đã quyết định đồng hành cùng phim. Là một nghệ sĩ thành danh từ văn hóa truyền thống, ông cảm thấy mình phải có trách nhiệm góp sức cho dự án nghệ thuật ý nghĩa này.

Nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu tiên đóng phim điện ảnh tôn vinh phở - Ảnh 3.

Bộ phim có ự góp mặt của dàn nghệ sĩ ở cả hai miền Nam - Bắc

Đạo diễn Minh Beta bật mí nghệ sĩ Xuân Hinh chính là cái tên đầu tiên và duy nhất mà anh muốn mời vào vai chính trong bộ phim của mình. Nam đạo diễn cho hay, vài năm gần đây, điện ảnh Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhưng các bộ phim điện ảnh Tết đa số có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng, quen thuộc phía Nam, thiếu những bộ phim có sự kết hợp hài hòa của các diễn viên Nam - Bắc. Đó là lý do bộ phim điện ảnh đầu tay của Minh Beta có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ ở cả hai miền. Ngoài nghệ sĩ Xuân Hinh, còn có nhiều gương mặt nghệ sĩ, diễn viên được yêu thích như: Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Thu Trang, Hà Hương, Thanh Hương, Tiến Lộc, Ngọc Mạnh, Cường Cá, Hải Triều, Bảo Nam.

Minh Beta cho biết thêm kịch bản "Mùi Phở" được phát triển trong gần hai năm và chỉnh sửa nhiều lần để có thể trau chuốt tới từng chi tiết. Phim được xây dựng trên ba tầng giá trị gồm văn hóa - nghệ thuật - gia đình, trong đó, phở trở thành điểm giao thoa kết nối ký ức, cảm xúc và những mối quan hệ thân thuộc của người Việt. Để bảo đảm tính chân thực, chuẩn xác khi kể câu chuyện về phở trên màn ảnh rộng, đoàn phim đã trực tiếp học hỏi từ các nghệ nhân phở Việt.

Với "Mùi Phở", đạo diễn Minh Beta không chỉ đứng sau máy quay mà còn trực tiếp thể hiện OST "Mùi Ký Ức" - một lựa chọn hiếm thấy trong dòng phim Tết Việt. Khi người hiểu bộ phim nhất cũng chính là người cất tiếng hát, ca khúc không đơn thuần đóng vai trò nhạc nền mà trở thành lời tự sự kéo dài cảm xúc của bộ phim.

Phim khởi chiếu từ mùng 1 tết 2026.

Xuân Hinh Mùi phở
