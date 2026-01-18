HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

NSƯT Xuân Hinh nhận định phở là "hồn cốt" người Việt

Minh Khuê

(NLĐO) - NSƯT Xuân Hinh bày tỏ sự hào hứng khi đồng hành cùng phim "Mùi phở" của đạo diễn Minh Beta. Tác phẩm cạnh tranh trong đường đua phim Tết Bính Ngọ.

Nhà sản xuất phim "Mùi phở" ngày 18-1 công bố video clip hậu trường của phim, hé lộ bối cảnh quan trọng là căn bếp ấm áp của quán phở ông Mùi.

NSƯT Xuân Hinh vào vai ông Mùi, nhận định rằng với ông thì phở là "hồn cốt" của người Việt. "Tôi vui khi được góp mặt trong một phim về văn hóa gắn với phở. Phở không chỉ là món ăn, mà là cái hồn, cái cốt mà những thế hệ đi trước để lại" - "vua hài đất Bắc" nói.

NSƯT Xuân Hinh nhận định phở là "hồn cốt" người Việt - Ảnh 1.

"Mùi phở" ngợi ca về phở Việt

NSƯT Xuân Hinh nhận định phở là "hồn cốt" người Việt - Ảnh 2.

NSƯT Xuân Hinh vào vai ông Mùi

NSƯT Xuân Hinh nhận định phở là "hồn cốt" người Việt - Ảnh 3.

Đây là lần đầu ông tham gia đóng phim

NSƯT Xuân Hinh nhận định phở là "hồn cốt" người Việt - Ảnh 4.

Tác phẩm mang đến tiếng cười nhiều tầng bậc

Hậu trường phim

Ông cũng tiết lộ phim sẽ mang đến tiếng cười nhiều tầng bậc cùng những tình huống cảm xúc, khi thì cười chúm chím, lúc lại cười thâm thúy, cười sảng khoái.

Đạo diễn Minh Beta cho biết phở là một món ăn "quốc hồn quốc túy" của Việt Nam. Đoàn phim nghiên cứu rất kỹ để truyền tải một cách chính xác nhất những tinh túy của món ăn này, từ hương vị đến tinh thần. Vì vậy, họ đã chủ động liên hệ Chi hội Phở Vân Cù - cái nôi của nghề phở - và nhận được sự tư vấn tận tình, kỹ lưỡng.

"Tết là cơ hội quý giá để các thành viên trong gia đình lắng nghe nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Đó là lý do ngoài yếu tố giải trí, chúng tôi đặc biệt chú trọng việc kể được tiếng lòng của nhiều thế hệ khác nhau" - đạo diễn trải lòng.

Trong khi đó, diễn viên Quốc Tuấn nhận định tựa phim rất ý nghĩa. Với anh, đây là một dự án nghệ thuật giàu giá trị, mong rằng khán giả sẽ cảm được tinh thần Việt trong từng chi tiết. Diễn viên Hà Hương cũng đồng điệu với thông điệp của bộ phim.

Phim "Mùi phở" sẽ cạnh tranh cùng ba phim: "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành, "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang và "Báu vật trời cho" của Lê Thanh Sơn.

NSƯT Xuân Hinh nhận định phở là "hồn cốt" người Việt - Ảnh 5.

Diễn viên Thu Trang trong phim

NSƯT Xuân Hinh nhận định phở là "hồn cốt" người Việt - Ảnh 6.

Cùng các diễn viên khác

NSƯT Xuân Hinh nhận định phở là "hồn cốt" người Việt - Ảnh 7.

NSƯT Xuân Hinh nhận định phở là "hồn cốt" người Việt - Ảnh 8.

Thu Trang hồn cốt Việt Nam Mùi phở NSƯT Xuân Hinh
