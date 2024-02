Nghệ sĩ xúc động trong ngày giỗ đầu của NSƯT Vũ Linh

Từ trái sang: NSƯT Vũ Luân, Hồng Loan và Bình Tinh trong ngày giỗ đầu của cố NSƯT Vũ Linh

Trưa 23-2, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã đến thắp hương nhớ về ngôi sao sân khấu, người đã nhiều năm liền được bạn đọc báo Người Lao Động bầu chọn giải Mai Vàng.

Bên cạnh đó, còn có đông đảo các YouTuber, TikToker có mặt quay hình, Livestream trong lễ giỗ đầu của ông.

Con gái Hồng Loan, con nuôi Bình Tinh, Vũ Luân và những người thân trong gia đình đã tề tựu, tưởng nhớ người nghệ sĩ đã được đông đảo khán giả trong và ngoài nước yêu mến.

Hồng Loan chia sẻ đã chia sẻ trong ngày giỗ đầu của cha, cô cho biết rất nhớ ông và sau khi tham gia vở kịch "Đu trend" trên sân khấu kịch Quốc Thảo thì càng thấy giá trị lao động nghệ thuật mà cha mình đã tạo dựng gian nan như thế nào.

Diễn viên Trường Phúc và Mai Kim Liên trong ngày giỗ đầu của cố NSƯT Vũ Linh

Hồng Loan cho rằng, sự hiện diện hôm nay của các cô chú bác khán giả, đồng nghiệp của ba mình trong ngày giỗ thật ấm cúng. Khán giả hâm mộ đã thật sự yêu thương, quan tâm và dành nhiều tình cảm cho ông, đó là điều mà cô và gia đình biết ơn.

Cùng lo liệu cho chu toàn ngày giỗ còn có sự giúp sức của NSƯT Vũ Luân và nghệ sĩ Bình Tinh.

Khi đề cập đến vụ kiện tụng, Hồng Loan mong mọi chuyện giải quyết mau chóng để ba cô yên lòng cõi Phật. Nghệ sĩ Bình Tinh cũng cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình của ba nuôi - cố NSƯT Vũ Linh.

NSƯT Kim Tiểu Long trong ngày giỗ đầu của cố NSƯT Vũ Linh

"Không muốn bất cứ diễn viên trẻ nào xưng hô, gọi ông là thầy, dù trên sàn diễn, bên cánh gà, trong rạp hát, bất cứ nơi đâu có ông, đều trở thành nơi truyền nghề, tận tâm và nghiêm khắc. Ông vừa là cha nuôi, vừa là người thầy, người bạn diễn đáng kính trong đời tôi" - nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ.

NSƯT Diệu Hiền vì sức khỏe không cho phép nên không đến viếng mộ học trò mình trong ngày giỗ. Bà nhắc về quá trình nghèo khó của Vũ Linh, nhờ biết chịu rèn nghề mà nên danh và khi gặp được bà và cố nghệ sĩ Trương Ánh Loan nhận làm đệ tử, Vũ Linh đã phát huy tài nghệ, nhanh chóng rèn luyện trở thành diễn viên ngôi sao của nhiều đoàn hát.

Nghệ sĩ Bình Tinh và Vũ Luân viếng mộ cố NSƯT Vũ Linh

NSND Lệ Thủy cho biết, Vũ Linh luôn ý thức "Trao nghề quý hơn trao vàng", nên khi Vũ Linh đầu quân cho Đoàn Minh Tơ, được NSND Thanh Tòng truyền nghề, huấn luyện diễn vai Nguyễn Địa Lô, Vũ Linh đã đoạt HCV xuất sắc giải Trần Hữu Trang năm 1995.

Sau này, Vũ Linh sáng lập chương trình "Người đưa đò", diễn tại rạp Hưng Đạo, Thủ Đô để dìu dắt, nâng đỡ những diễn viên trẻ thời đó như: Hữu Quốc, Quế Trân, Tú Sương, Trinh Trinh, Bình Tinh, Thy Trang, Tâm Tâm, Thy Phương, Chinh Nhân… nối nghiệp một cách vững vàng hơn. Công lao của Vũ Linh rất lớn" - NSND Lệ Thủy chia sẻ.

Bàn thờ của cố NSƯT Vũ Linh trong ngày giỗ

NSƯT Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan (sinh 10 -12 -1958). Ông trở bệnh nặng, được gia đình đã đưa ông vào cấp cứu tại bệnh viện An Bình do chứng bệnh ung thư trực tràng tái phát. Ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ 30 ngày 5-3. Hưởng thọ 66 tuổi. Gia đình đã an táng ông tại Nghĩa trang Bình Dương, nằm gần ngôi mộ của cố NSƯT Thanh Kim Huệ và nhiều nghệ sĩ tài danh khác của sân khấu cải lương.

NSƯT Vũ Linh được khán giả biết đến qua nhiều tuồng nổi bật như: "Hòn vọng phu", "Giũ áo bụi đời", "Bức ngôn đồ Đại Việt", "Cô đào hát", "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài", "Giang sơn mỹ nhân"... Ông được giới chuyên môn nhận xét là nghệ sĩ đa tài, vừa diễn được thể loại tâm lý xã hội, vừa diễn xuất sắc thể loại tuồng cổ.

NSƯT Vũ Linh và NSƯT Diệu Hiền

NSƯT Vũ Linh đã quay trên 400 video cải lương hồ quảng và xã hội. Ngoài ra, ông tham gia rất nhiều trong những video ca nhạc như: "Duyên tình", "Tình đời"…. Ông tham gia diễn xuất trong 2 cuốn phim truyện: "Cô bé mộng mơ" và "Búp bê kỳ quái".

Vũ Linh đã diễn chung với nhiều nữ nghệ sĩ trên sân khấu cũng như trong video như: Phương Hồng Thủy, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Phượng Mai, Hương Lan, Thanh Ngân…

Trong sự nghiệp nghệ thuật ông đạt được nhiều giải thưởng như: Năm 1989: giải "Diễn viên được yêu thích nhất" (Hạng 2) với 2948 phiếu bầu do báo Sân khấu TP HCM tổ chức; Năm 1990: giải "Danh ca vọng cổ" với 1275 phiếu bầu cũng do báo Sân khấu TP HCM tổ chức; Diễn viên được yêu thích nhất (Hạng 1) với 6644 phiếu bầu.

NSND Lệ Thủy và NSƯT Vũ Linh

Ông là nam diễn viên được bạn đọc báo Người Lao Động bình chọn "Nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất" năm 1991.

Cũng trong năm này, ông đoạt giải "Diễn viên dự giải Triển Vọng Trần Hữu Trang được yêu thích nhất (Hạng 1) với 9204 phiếu bầu do báo Sân khấu TP HCM tổ chức.

Năm 1992: Ông đoạt giải "Đôi nam nữ hát chung được yêu thích nhất (Hạng 2 với Nghệ sĩ Tài Linh), năm 1993 đoạt tiếp giải "Đôi nam nữ hát chung được yêu thích nhất" (Hạng 3 với NSƯT Thanh Thanh Tâm).

Năm 1993 ông đoạt giải: Diễn viên video được yêu thích nhất cũng do báo Sân khấu TP HCM tổ chức; Năm 1995: Huy chương vàng giải Xuất sắc Trần Hữu Trang với trích đoạn "Bức Ngôn Đồ Đại Việt".

Trong năm 1995, ông đoạt thêm 2 giải: "Diễn viên xuất sắc" (Tạp chí Sân khấu - Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam). Giải "Mai vàng" (Báo Người Lao Động - 1999 và đoạt thêm giải Mai Vàng ở hạng mục nam diễn viên sân khấu).

Năm 1997 ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.