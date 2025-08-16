Ngày 16-8, Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây điều tra vụ việc một tài xế xe ôm khoảng 35 tuổi tử vong với vết thương trên cổ.

Trước đó, khuya 15-8, người dân sống tại một con hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây (TP HCM) nghe tiếng la hét thất thanh.

Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường vụ việc

Một số người đến kiểm tra thì thấy một tài xế xe ôm khoảng 35 tuổi tử vong cạnh xe máy với vết thương trên cổ.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã khẩn trương trích xuất camera, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan.

Đến rạng sáng 16-8, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân về nhà xác phục vụ công tác điều tra.