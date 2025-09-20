HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nghi án người phụ nữ bị sát hại, cho trong bao vải phi tang

Tr.Đức

(NLĐO)- Thi thể người phụ nữ mất tích nhiều ngày được phát hiện trong tình trạng đang phân hủy trong bao vải tại dốc U Bò, phường Móng Cái 3 (Quảng Ninh).

Ngày 20-9, lãnh đạo phường Móng Cái 3 (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang điều tra một vụ án mạng sau khi phát hiện thi thể đang trong tình trạng phân hủy tại vực dốc U Bò, thôn Phủ Lục, phường Móng Cái 3.

Nghi án người phụ nữ bị sát hại, cho trong bao vải phi tang- Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Nạn nhân được xác định là một phụ nữ, nhiều khả năng là bà Đ.T.T.H. (SN 1984, trú tại phường Móng Cái 1), người đã được gia đình báo tin mất tích từ ngày 12-9.

Trước đó, chiều 18-9, Công an phường Móng Cái 3 nhận được tin báo của anh H.V.M. và anh H.V.N., trong quá trình đi mua keo tại khu vực đồi keo thuộc dốc U Bò, hai người này đã phát hiện thi thể đang phân hủy, được giấu trong bao tải.

Qua xác định sơ bộ, thi thể là phụ nữ, nằm ngửa, đầu bị che bởi bụi cây và mặc áo màu nhạt cùng váy màu trắng. Tại hiện trường có nhiều vật chứng như dao gọt hoa quả, đôi dép nữ màu nâu-trắng, vỏ nhựa giấy ăn đã sử dụng, chiếc ô màu xanh và một tấm thảm xốp nhựa...

Căn cứ vào quần áo, dép tại hiện trường và hình dáng thi thể, ông N.Đ.Q. (SN 1977), anh họ của bà Đ.T.T.H. (SN 1984) đã xác nhận nhiều khả năng đây là bà H..

Theo báo cáo ban đầu, vào ngày 12-9, gia đình bà Đ.T.T.H. thông tin bà đi khỏi phòng trọ tại khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái từ 9 giờ 54 phút.

Công an phường Móng Cái 3 cũng nắm được thông tin bà H. có mối quan hệ cá nhân với một người Trung Quốc tên là Zhang Z.Y. (SN 1983, địa chỉ tại Quảng Tây, Trung Quốc). Người này đã nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 11-9-2025 và xuất cảnh trở lại Trung Quốc vào ngày 12-9-2025.

Hiện, Công an phường Móng Cái 3 đang phối hợp với các đơn vị chức năng và gia đình nạn nhân để xác minh, làm rõ tình tiết của vụ án.

