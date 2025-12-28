HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Nghi án phóng hỏa đốt nhà: Lời kể của người cha

Cao Nguyên

(NLĐO) - Theo lời kể của người cha, trong lúc chờ đi cai nghiện ma túy, con trai đã đe dọa giết người, đốt nhà và sau đó căn nhà bốc cháy.

Liên quan đến nghi án phóng hỏa đốt nhà của ông N.Đ.L. (SN 1971, ngụ thôn 6A, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk), những ngày qua trên mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn clip cho rằng người đốt nhà chính là con trai của ông L.

Cha tố con phóng hỏa đốt nhà trong lúc chờ đi cai nghiện ma túy - Ảnh 1.

Căn nhà của gia đình ông N.Đ.L. bị thiêu rụi

Trao đổi với phóng viên, ông L. cho biết vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả tài sản trong căn nhà. Giờ ông không còn gì ngoài bộ đồ lao động đang mặc. Ông L. nghi ngờ người phóng hỏa đốt nhà không ai khác chính là N.Đ.P. (SN 1996, con trai ông).

Ông L. kể khoảng 2 tháng trước, nhận thấy con trai là có nhiều biểu hiện nghiện ma túy, gia đình đã trình báo công an. Sau đó, P. được đưa đi test và cho kết quả dương tính với chất ma túy. 

Cũng theo ông L., sau khi trở về nhà, P. thường xuyên nói nhảm, quậy phá nên gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trong lúc chờ hoàn tất các thủ tục để đi cai nghiện, P. rất tức giận vì cho rằng cha báo công an. Lo sợ, ông L. phải vào rẫy cách nhà 4 km để lánh nạn nhiều ngày.

Sáng 23-12, P. dọa giết người thân và đốt nhà. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, khi đang ở rẫy thì ông L. nhận được tin báo căn nhà của gia đình đang bốc cháy. Ông L. vội vã chạy về thì đã quá muộn, lửa bao trùm toàn bộ căn nhà.

"Trước đây, P. là người thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người. Tuy nhiên, ma túy đã khiến con trai tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Gia đình tôi phải tích lũy hàng chục năm mới xây được căn nhà và mua sắm vật dụng nhưng giờ thành tro bụi" - ông L. tâm sự.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, kiểm sát viên VKSND khu vực 9 - tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với điều tra viên khám nghiệm hiện trường để làm rõ dấu hiệu của vụ cố ý phóng hỏa đốt nhà của gia đình ông N.Đ.L.

Theo VKSND khu vực 9, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi toàn bộ tài sản và phần mái của ngôi nhà, thiệt hại ước tính 200 triệu đồng. 

Đánh giá có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đốt nhà nên kiểm sát viên đã phối hợp khám nghiệm hiện trường; đồng thời lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

CLIP: Cha tố con đốt nhà trong lúc chờ đi cai nghiệm ma túy

Tin liên quan

Điều tra nghi án phóng hỏa đốt nhà

Điều tra nghi án phóng hỏa đốt nhà

(NLĐO) - Vụ cháy có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản và phần mái căn nhà kiên cố, gây thiệt hại khá lớn

Nghi án người đàn ông phóng hỏa đốt ô tô rồi tự thiêu

(NLĐO)- Công an ở Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nghi phóng hỏa đốt ô tô rồi tự thiêu xảy ra trên địa bàn xã Như Xuân.

Vụ cháy nhà trong đêm: Thêm một người nguy kịch, nghi do phóng hỏa

(NLĐO) - Ngoài một người tử vong, thêm một nạn nhân trong vụ việc cháy nhà bất thường trong đêm - nghi do bị phóng hoả - đang nguy kịch

tỉnh Đắk Lắk cai nghiện ma túy phóng hỏa đốt nhà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo