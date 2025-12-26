Ngày 26-12, tin từ VKSND khu vực 9 - tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường để làm rõ dấu hiệu của vụ cố ý phóng hỏa đốt nhà.

Cơ quan chức năng điều tra nghi án phóng hỏa đốt nhà

Theo thông tin ban đầu, trưa 23-12, người dân phát hiện căn nhà của gia đình ông N.Đ.L. (xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) bốc cháy nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy.

Tuy nhiên, nơi xảy ra vụ cháy ở trong ngõ nhỏ, ngôi nhà có nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi toàn bộ tài sản và phần mái của ngôi nhà, gây thiệt hại ước tính 200 triệu đồng.

Theo VKSND khu vực 9, ngay sau khi việc cứu nạn, cứu hộ đám cháy hoàn tất, đánh giá có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đốt nhà nên kiểm sát viên đã phối hợp khám nghiệm hiện trường; đồng thời lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.