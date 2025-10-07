HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Nghỉ chưa đến nửa ngày, người lao động có được hưởng chế độ ốm đau?

MAI CHI

(NLĐO) - Mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày được tính bằng một nửa mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày

Theo quy định của Luật BHXH 2024, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ việc nếu thuộc một trong các trường hợp: Điều trị khi mắc bệnh mà không phải bệnh nghề nghiệp; Điều trị khi bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động; Điều trị khi bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

Nghỉ chưa đến nửa ngày, người lao động có được hưởng chế độ ốm đau? - Ảnh 1.

Người lao động chờ khám bệnh tại Bệnh viện Da liễu TP HCM

Điều trị, phục hồi chức năng lao động khi thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc do bị tai nạn từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý; Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật; Chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau 1 ngày được tính bằng mức hưởng trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. Mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày được tính bằng một nửa mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày.

Hiện nay, Bộ Luật Lao động 2019 quy định thời giờ làm việc bình thường của người lao động trong 1 ngày là 8 giờ, do đó, theo cách hiểu của người lao động và doanh nghiệp, nửa ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau sẽ tương ứng với thời gian nghỉ 4 giờ. 

Tuy nhiên, trong thực tiễn phát sinh trường hợp người lao động xin nghỉ ít hơn 4 giờ/ngày để đi khám chữa bệnh, tức chưa đủ nửa ngày. Vậy trường hợp này người lao động có được hưởng chế độ ốm đau không?

Về vấn đề này BHXH TP HCM cho hay căn cứ khoản 5 Điều 45 Luật BHXH 2024 quy định khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không trọn ngày thì trường hợp nghỉ việc dưới nửa ngày được tính là nửa ngày; từ nửa ngày đến dưới 1 ngày được tính là 1 ngày.

Căn cứ quy định trên, người lao động nghỉ việc dưới 4 giờ/ngày để đi khám bệnh sẽ thuộc trường hợp nghỉ việc dưới nửa ngày và được hưởng trợ cấp ốm đau bằng một nửa mức hưởng trợ cấp ốm đau 1 ngày.

chế độ ốm đau khám chữa bệnh chế độ BHXH tai nạn lao động nghỉ ốm người lao động
