Nghi ngờ ngoại tình, chồng dùng dao sát hại vợ

Ngày 8-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) về tội "Giết người" theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Phạm Văn Hùng bị lực lượng công an bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, do nghi ngờ vợ là chị Đ.T.K.H. ngoại tình và nhiều lần đòi ly hôn nên giữa Hùng và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã.

Vào tối 23-4, trong lúc chị H. đang đứng gấp quần áo tại phòng ngủ tầng 2 thì giữa Hùng và vợ lại tục lời qua tiếng lại. Lúc này, Hùng đã nảy sinh ý định sát hại vợ. Ngay sau đó, Hùng dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người chị H. rồi mang theo hung khí bỏ trốn bằng xe mô tô. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét đối tượng. Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25-4, lực lượng Công an đã bắt giữ được Phạm Văn Hùng khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.