Pháp luật

Nghi phạm giết em rể, giấu xác dưới ao nước khai gì?

Cao Nguyên

(NLĐO) – Bước đầu nghi phạm khai nhận thấy em rể nhậu say, khuyên về nhà nhưng bị đuổi chém nên đã sát hại rồi giấu xác dưới ao nước.

Sáng 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Y Liat Enuôl (40 tuổi, ngụ buôn Mblớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Vụ án giết em rể ở Đắk Lắk: Nghi phạm khai nhận chi tiết gây rúng động - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp Y Liat Enuôl để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Y Liat khai nhận khoảng 20 giờ ngày 4-1, trong lúc đang chơi với mấy cháu nhỏ trong buôn thì ông Y Biung Niê (40 tuổi, em rể của Y Liat) đi nhậu về.

Thấy ông Y Biung đã uống rượu nên Y Liat khuyên về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Y Biung đã chửi bới Y Liat rồi bất ngờ cầm rựa mang theo chém một nhát trúng vào đầu Y Liat.

Vụ án giết em rể ở Đắk Lắk: Nghi phạm khai nhận chi tiết gây rúng động - Ảnh 2.

Y Liat Enuôl khai nhận bị em rể đuổi chém nên đã sát hại rồi giấu xác dưới ao nước

Bị chém, Y Liat bỏ chạy thì Y Biung cầm rựa đuổi theo.

Khi chạy đến khu vực bờ ao của một hộ dân, Y Liat đứng lại vật lộn với ông Y Biung.

Lúc này, Y Liat dùng tay bóp cổ, đè mạnh phần lưỡi dao rựa vào vùng cổ của ông Y Biung nhiều lần.

Một lúc sau, khi thấy ông Y Biung đã chết, Y Liat kéo nạn nhân xuống ao nước rồi lấy gốc cây và đá hộc đè lên để giấu xác. 

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, vợ của nạn nhân đi ngang qua, thấy xe máy của chồng để nên đã hô hoán mọi người đi tìm thì phát hiện thi thể Y Biung dưới ao.

Đến khoảng 9 giờ ngày 5-1, lực lượng công an đã bắt được Y Liat khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng trong buôn Mblớt.

Bắt giữ nghi phạm giết em vợ, dìm dưới ao

Bắt giữ nghi phạm giết em vợ, dìm dưới ao

(NLĐO) – Nghi phạm vừa bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn sau ít giờ ra tay sát hại em vợ.

CLIP: Truy tìm nghi phạm giết em vợ, dìm dưới ao

(NLĐO) – Lực lượng chức năng và người dân đã trắng đêm truy tìm nghi phạm dùng đá tấn công em vợ rồi dìm xuống ao nước

