Nghỉ Tết 16 ngày: Người lao động có tham gia BHXH?

Mới đây, một doanh nghiệp TPHCM đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 16 ngày. Chị Võ Hồng Yến, công nhân công ty, cho biết công ty chị chuyên may mặt hàng phục vụ lễ hội, cao điểm sản xuất hàng năm thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9, nên dịp Tết rơi vào giai đoạn sản xuất thấp điểm.

Nghỉ Tết dài nhưng vẫn hưởng lương thì người lao động vẫn tham gia BHXH, bảo hiểm y tế

Vì vậy, công ty thường cho công nhân nghỉ Tết dài. Có năm công ty cho công nhân nghỉ hẳn 1 tháng. Tết Bính Ngọ năm nay, công ty cho công nhân nghỉ tổng cộng 16 ngày. Trong đó có 2 ngày nghỉ hàng tuần, 7 ngày nghỉ Tết có hưởng lương (công ty cho nghỉ thêm hai ngày so với quy định), còn lại tính vào ngày nghỉ phép của người lao động, trường hợp công nhân không còn ngày nghỉ phép thì thỏa thuận nghỉ không lương.

"Tính ra chúng tôi nghỉ tổng cộng 14 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ hàng tuần) trong tháng 2, thì công ty và người lao động có phải đóng BHXH, bảo hiểm y tế tháng 2 hay không? Vì có năm nghỉ dài, có trường hợp đã phải nhờ công ty hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế để tiếp tục điều trị bệnh"- chị Yến thắc mắc.

Căn cứ khoản 5, khoản 6 điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ 1-7-2025) quy định về mức đóng, phương thức và thời hạn đóng BHXH bắt buộc của người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động không phải đóng BHXH tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng BHXH cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH tháng gần nhất.

Như vậy, về nguyên tắc nếu người lao động nghỉ Tết từ 14 ngày trở lên trong cùng 1 tháng mà vẫn được hưởng lương thì doanh nghiệp và người lao động vẫn đóng BHXH, bảo hiểm y tế của tháng đó. Trường hợp người lao động nghỉ tết từ 14 ngày trở lên trong cùng 1 tháng không hưởng tiền lương thì không cần phải đóng BHXH tháng đó.

Trường hợp công ty chị Yến, số ngày nghỉ không lương chỉ tối đa 7 ngày với những lao động không còn ngày nghỉ phép thì vẫn tham gia BHXH, bảo hiểm y tế.