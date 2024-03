Nghi thức đặc biệt Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức New Zealand

Thủ lĩnh Maori (Kaikorero) và Trưởng Kaikaranga (Trưởng nghi lễ) đón và mời Thủ tướng và Phu nhân vào khu vực tiến hành nghi thức lễ đón. Ảnh: VGP

Sáng 11-3, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Wellington, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Phu nhân đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức New Zealand từ ngày 10 đến 11-3.



Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài thăm chính thức New Zealand, bao gồm các nghi thức chào đón khách quý theo truyền thống của thổ dân Maori.

Dự lễ đón có lãnh đạo các bộ, cơ quan hai nước, đặc biệt có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội New Zealand.

Bước vào lễ đón truyền thống của thổ dân Maori, Thủ lĩnh Maori (Kaikorero) và Trưởng Kaikaranga (Trưởng nghi lễ) đón và mời Thủ tướng và Phu nhân vào khu vực tiến hành nghi thức lễ đón.

Chiến binh Maori múa vũ khí chào đón khách sau đó đặt dao gỗ xuống đất phía trước Thủ tướng và Phu nhân. Thủ tướng nhận dao và cầm trong suốt buổi lễ. Trong lúc nhặt dao gỗ, Thủ tướng Chính phủ không rời mắt khỏi chiến binh Maori.

Sau khi Đội trưởng Kaikaranga nói lời chúc phúc và cầu nguyện; nghệ sĩ Maori biểu diễn màn múa truyền thống; tiếp đó, Thủ tướng và Phu nhân làm lễ Hongi (chạm mũi) và kết thúc lễ đón truyền thống.

Trong lễ đón chính thức, Thủ tướng New Zealand và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội, Phó Tư lệnh quân đội New Zealand đón Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân trước bục danh dự.

Khi Thủ tướng Chính phủ bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam, quốc kỳ Việt Nam được kéo lên và tung bay, 19 loạt đại bác rền vang chào mừng Thủ tướng Chính phủ cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Đội trưởng đội danh dự quân đội New Zealand mời Thủ tướng Chính phủ duyệt đội danh dự; sau đó một lần nữa quốc thiều Việt Nam được cử lên và kết thúc lễ đón.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác; gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.

Gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - New Zealand không ngừng phát triển, nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược từ tháng 7-2020. Hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt 1,3 tỉ USD. New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu USD, đứng thứ 39/143 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng trên 10.000 người, là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước.

Một số hình ảnh:

Lễ đón trang trọng bao gồm các nghi thức chào đón khách quý theo truyền thống của thổ dân Maori. Ảnh: VGP

Chiến binh Maori múa vũ khí chào đón khách. Ảnh: VGP

Chiến binh Maori đặt dao gỗ xuống đất phía trước Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân. Ảnh: VGP

Thủ tướng New Zealand và Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện lễ Hongi (chạm mũi) trong nghi thức đón. Ảnh: VGP





Thủ tướng Chính phủ trên bục danh dự trong nghi thức cử quốc thiều Việt Nam và kéo quốc kỳ Việt Nam. Ảnh: VGP

Đội trưởng đội danh dự quân đội New Zealand mời Thủ tướng Chính phủ duyệt đội danh dự. Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng cùng hai vị Phu nhân chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: VGP

Đội danh dự quân đội New Zealand thực hiện nghi thức kéo quốc kỳ hai nước tại lễ đón. Ảnh: VGP