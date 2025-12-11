HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nghi vấn "bắt cóc" trẻ em ở Cà Mau: Sự thật đằng sau vụ việc gây hoang mang

Vân Du

(NLĐO) – Người đàn ông 46 tuổi từ TPHCM xuống Cà Mau thuê phòng trọ rồi đến nhà rủ bé trai quen qua mạng xã hội đi chơi thì bị gia đình trình báo công an

Ngày 11-12, Công an xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về nghi vấn "bắt cóc" xảy ra tại ấp Rạch Ruộng B, xã Trần Văn Thời.

Theo thông tin ban đầu, trưa 10-12, bà N.T.H. (60 tuổi) trình báo với cơ quan chức năng về việc phát hiện ông T.T.N. (46 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) có hành vi bắt cóc cháu ngoại của bà là bé trai N.T.V. (14 tuổi).

Theo kết quả xác minh của công an, ông N. và V. quen biết nhau thông qua mạng xã hội vào khoảng tháng 11-2025. Sau đó, cả hai thường xuyên nhắn tin thể hiện tình cảm và hẹn gặp mặt.

Ngày 9-12, ông N. từ TPHCM xuống Cà Mau thuê phòng trọ gần nhà V. để gặp nhau. Sau đó, V. gửi vị trí nhà cho N.

Khoảng 11 giờ ngày 10-12, ông N. thuê xe ôm chở đến nhà rủ V. đi chơi, ăn uống nhưng V. từ chối vì chưa xin phép bà ngoại.

Nghi vấn "bắt cóc" trẻ em ở Cà Mau: Sự thật đằng sau vụ việc gây hoang mang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AI

Vụ việc được xác minh là hiểu lầm, không có dấu hiệu "bắt cóc trẻ em". Từ sự việc trên, Công an xã Trần Văn Thời đề nghị người dân thận trọng khi đọc, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh tạo ra hoang mang, ảnh hưởng đến trật tự địa phương.

mạng xã hội TP HCM Cà Mau nghi vấn bắt cóc TP cần thơ
