Pháp luật

Lại xảy ra "bắt cóc online" ở TPHCM, nạn nhân là sinh viên năm nhất

Anh Vũ

(NLĐO) - Nam sinh viên thông báo với gia đình mình được trao học bổng quốc tế tại Úc, cần 100 triệu đồng để "đặt cọc".

Ngày 2-12, Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM vừa giải cứu nam sinh viên (năm nhất một trường đại học ở TPHCM) bị "bắt cóc online".

- Ảnh 1.

Nam sinh viên bị "bắt cóc online".

Theo điều tra, ngày 29-11, nam sinh viên gọi về gia đình ở Đắk Lắk thông báo được trao học bổng quốc tế tại Úc. Để chứng minh, nam sinh đưa một mail từ địa chỉ email bgddt@icd-edu.vn kèm logo Bộ GD&ĐT thông báo danh sách 15 sinh viên trúng tuyển và có tên T.

Nam sinh xin gia đình 100 triệu đồng để "đặt cọc" giữ suất học bổng. Nghi ngờ, gia đình khuyên em kiểm tra lại thông tin. 2 ngày sau đó, nam sinh liên tục hối thúc gia đình chuyển tiền.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, gia đình nhờ người thân đến phòng trọ ở phường Thạnh Mỹ Tây thì không thấy nam sinh. Gia đình gọi điện, nhắn tin nhưng không được. Sau đó chỉ nhận được tin nhắn "đang ở trong phòng tối" và không thể ra ngoài nếu chưa chuyển tiền.

Đến tối 1-12, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp Công an TPHCM xác định nam sinh đang ở một khách sạn trên đường Trần Não, phường An Khánh và giải cứu an toàn.

Theo Công an phường Mỹ Tây, trước khi giải cứu, nghi rằng em bị "bắt cóc online" nên lực lượng công an đã liên tục gửi những clip, hình ảnh và tài liệu về các vụ "bắt cóc online" từng xảy ra qua Zalo để nam sinh bình tĩnh. Bên cạnh đó, lực lượng cũng hướng dẫn em thoát khỏi ứng dụng "zoom chat" để cắt liên lạc với nhóm lừa đảo.

