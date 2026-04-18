Quốc tế

Nghi vấn lớn trong vụ 11 nhà khoa học Mỹ tử vong và mất tích bí ẩn

Thu Hương

(NLĐO) - Mỹ đang rà soát toàn diện vụ 11 nhà khoa học hạt nhân, vũ trụ tử vong hoặc biến mất lạ thường, trong đó có người từng nắm giữ bí mật về UFO

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã huy động Cục Điều tra liên bang (FBI) cùng các cơ quan tình báo vào cuộc sau khi hàng loạt báo cáo về sự biến mất và tử vong của các nhà khoa học hàng đầu Mỹ được kết nối thành một chuỗi sự kiện có tính hệ thống.

Theo tờ The Hill ngày 17-4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo trên mạng xã hội X rằng chính quyền đang phối hợp với FBI để "xem xét một cách tổng thể tất cả trường hợp và xác định bất kỳ điểm chung nào có thể tồn tại". Bà nhấn mạnh chính phủ sẽ "lật lại từng manh mối" để tìm ra sự thật. 

Trước đó, hôm 16-4, Tổng thống Donald Trump xác nhận ông vừa kết thúc cuộc họp khẩn về vấn đề này và gọi đây là vụ việc "rất nghiêm trọng". 

Ông Donald Trump dự báo sẽ có kết quả cụ thể trong khoảng 10 ngày tới, đồng thời cho biết: "Tôi hy vọng đây chỉ là sự ngẫu nhiên nhưng một số người trong số họ là những nhân vật rất quan trọng".

Danh sách 11 chuyên gia gặp nạn bí ấn

Kênh Fox News đưa tin số lượng chuyên gia nghi vấn gặp nạn đã tăng lên 11 người sau khi hồ sơ về cô Amy Eskridge được lật lại. Cô Eskridge, nhà nghiên cứu tại TP Huntsville, tử vong vào ngày 11-6-2022 do trúng đạn khi mới 34 tuổi. 

Dù hồ sơ ghi nhận là Eskridge tự sát, một cựu sĩ quan tình báo Anh đã nộp báo cáo lên Quốc hội Mỹ năm 2023 nghi ngờ cô bị tấn công bởi "vũ khí năng lượng định hướng". Trước khi chết,  Eskridge từng tuyên bố cô bị quấy rối và đe dọa vì nghiên cứu công nghệ phản trọng lực.

Nghi vấn gián điệp quanh vụ 11 nhà khoa học Mỹ tử vong và mất tích bí ẩn - Ảnh 1.

Một nhóm các nhà khoa học đã chết một cách bí ẩn hoặc mất tích trong 3 năm qua. Ảnh: New York Post.

Tờ New York Post ghi nhận chuỗi sự việc kéo dài với một số mốc thời gian đáng chú ý:

- Tháng 7-2023: Ông Michael David Hicks, nhà khoa học của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), tử vong bí ẩn. Đây được coi là điểm khởi đầu của chuỗi vụ việc gần đây.

- Tháng 12-2025: Ông Nuno Loureiro, nhà vật lý nổi tiếng của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), bị bắn chết.

- Tháng 2-2026: Ông Carl Grillmair, nhà vật lý thiên văn tại Viện Công nghệ California (Caltech), bị sát hại.

- Tháng 2-2026: Thiếu tướng Không quân về hưu William Neil McCasland, chuyên gia nghiên cứu vật thể bay không xác định (UFO), mất tích tại bang New Mexico.

- Tháng 3-2026: Thi thể nhà khoa học Jason Thomas được tìm thấy dưới hồ ở Massachusetts sau 3 tháng mất tích.

Nghi vấn gián điệp quanh vụ 11 nhà khoa học Mỹ tử vong và mất tích bí ẩn - Ảnh 2.

Michael David Hicks là một trong những nhà khoa học mất tích hoặc qua đời một cách bí ẩn. Ảnh: Fox News.

Thành viên Hạ viện Mỹ Eric Burlison nhận định các vụ việc này "quá trùng hợp" để có thể coi là ngẫu nhiên. Ông đặt nghi vấn có sự can thiệp từ các tác nhân nước ngoài nhằm triệt hạ nhân tài hoặc chiếm đoạt kiến thức về hàng không vũ trụ và hạt nhân của Mỹ.

Trao đổi với NewsNation hôm 17-4, cựu Trợ lý Giám đốc FBI Chris Swecker cho biết: "Nếu ai đó đang theo dõi và tiến hành hoạt động gián điệp đối với những cá nhân này, hoặc đã bắt cóc họ để lấy thông tin, hoặc muốn moi móc kiến thức từ họ, hay đơn giản là muốn loại bỏ họ khỏi công việc đang làm thì FBI cần phải vào cuộc". 

Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA) xác nhận với tờ New York Post rằng họ đã nắm được các báo cáo và đang kiểm tra, làm rõ vụ việc. 

Dù chưa có bằng chứng kết nối trực tiếp toàn bộ 11 trường hợp nhưng việc nhiều nạn nhân cùng làm việc trong các lĩnh vực "nhạy cảm bậc nhất" đang khiến các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đặt mức báo động cao.

Phát hiện quan trọng về nghi phạm sát hại đồng minh của Tổng thống Donald Trump

(NLĐO) - Nghi phạm Tyler Robinson đã viết một ghi chú thề sẽ "xử lý" ông Charlie Kirk.

