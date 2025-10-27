Nghi vấn nữ cán bộ xã ở Đồng Tháp rạch mặt người phụ nữ nhậu với chồng

Ngày 27-10, lực lượng chức năng ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ nghi vấn một nữ cán bộ xã dùng dao rọc giấy rạch mặt người phụ nữ đang ngồi nhậu với chồng mình.

Nạn nhân bị rạch nhiều vết trên mặt.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 25-10, bà L.H.A. (SN 1986; thường trú phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp) đang nhậu tại nhà bạn ở phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp thì dùng điện thoại gọi cho chồng là B.K.G. (SN 1984).

Qua điện thoại, ông G. công khai cho vợ mình biết rằng mình đang nhậu tại nhà bạn gái là N.T.H.T. (SN 1992; thường trú xã Long Hưng) và còn thách thức vợ.

Tức giận, bà A. gọi taxi đi cùng với 2 người khác đến nhà bà T. để nói chuyện.

Đến nơi, bà A. phát hiện chồng đang nhậu với T. và 3 người khác nên rút dao rọc giấy từ trong giỏ rạch nhiều nhát vào mặt bà T. Vụ việc dừng lại khi được mọi người tại đây can ngăn.

Nhận tin báo, Công an xã Long Hưng đã đến hiện trường, lập biên bản ghi nhận sự việc. Riêng bà T. do bị thương nặng nên được đưa đến bệnh viện điều trị.