Xã hội

Nghĩa tình Phú Yên hướng về đồng bào vùng lũ Bình Thuận

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Vừa gượng dậy sau trận lũ lịch sử, người Phú Yên cũ vẫn gom góp từng thùng mì, bao gạo gửi vào Bình Thuận cũ đang oằn mình trong ngập lụt

Những ngày qua, khi vùng Bình Thuận cũ (nay là khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng) bị mưa lũ tàn phá nặng nề, tấm lòng của người dân nhiều nơi trong cả nước đã hướng về đây để cứu trợ, san sẻ khó khăn.

Trong số đó, hình ảnh gây xúc động nhất chính là sự góp sức của người dân từ Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk).

Nghĩa tình Phú Yên hướng về vùng lũ Bình Thuận - Ảnh 1.

Người dân Phú Yên cũ gom góp mì tôm về điểm tập kết, chuyển ngược vào Bình Thuận cũ. Ảnh: Đom đóm Phú Yên

Nghĩa tình Phú Yên hướng về vùng lũ Bình Thuận - Ảnh 2.

Người dân thôn Long Phụng, xã Phú Hòa 2 (Đắk Lắk) gom góp nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ Bình Thuận. Ảnh: Lệ Trình

Chỉ ít tuần trước, họ còn là nạn nhân của đợt lũ lịch sử, từng được người Bình Thuận cũ đưa người và nhu yếu phẩm ra hỗ trợ. Vậy mà khi nghe tin nơi từng giúp mình đang bị cô lập trong biển nước, bà con Phú Yên cũ lập tức đứng lên gom góp, gửi lại những gì mình có.

Nhiều hộ dân tại các xã vùng trũng của Phú Yên cũ đã mang những thùng mì, chai nước, bao gạo – thậm chí là phần cứu trợ họ vừa nhận chưa kịp dùng – đưa lên xe thiện nguyện để gửi vào Bình Thuận cũ.

Nghĩa tình Phú Yên hướng về vùng lũ Bình Thuận - Ảnh 3.

Đoàn thiện nguyện xã Đông Hòa (Phú Yên cũ) xuất phát vào hỗ trợ Bình Thuận

"Đây là những món quà thân yêu của bà con thôn Long Phụng gửi chút tấm lòng đến bà con vùng lũ Bình Thuận. Bình Thuận từng giang tay giúp chúng tôi lúc khó khăn nhất, nên khi nơi đó gặp nạn, chúng tôi muốn thể hiện tình cảm của mình", chị Lê Hằng, người dân thôn Long Phụng, xã Phú Hòa 2 (Đắk Lắk), bày tỏ.

Từ rạng sáng 5-12 đến nay, những chuyến xe 0 đồng của người dân Phú Yên cũ nối đuôi mang theo mì tôm, gạo, nước uống và quần áo mới, đã đến đúng lúc người dân đang kiệt sức sau nhiều ngày bị chia cắt tại phường Hàm Thắng, xã Hàm Thuận, Liên Hương...

Nghĩa tình Phú Yên hướng về vùng lũ Bình Thuận - Ảnh 4.

Đoàn thiện nguyện Phú Yên phát nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân ving2 lũ phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

"Chúng tôi bị lũ ngập hơn hai ngày, đường dân sinh bị cuốn. Nhiều đoàn thiện nguyện đến giúp, bà con ai nấy đều vui. Nhưng khi nghe đoàn đến từ Phú Yên cũ, mọi người bất ngờ và xúc động lắm", bà Nguyễn Thị Hà, thôn Ung Chiếm, phường Hàm Thắng, chia sẻ.

Theo thống kê sơ bộ, các đoàn thiện nguyện từ Đông Hòa, Sơn Hòa và xã Phú Hòa 2 đã mang hàng ngàn suất quà đến Bình Thuận cũ.

CLIP: Người dân Phú Yên gom góp nhu yếu phẩm, chuyển ngược vào nam cho bà con vùng lũ Bình Thuận

Trong đó, hội thiện nguyện "Đom đóm Phú Yên" – một trong những nhóm thiện nguyện được người dân gửi gắm – đã trao 51 suất tiền mặt cho ngư dân Liên Hương có tàu thuyền bị thiệt hại nặng; 200 suất hỗ trợ tại khu vực Phước Thể, cùng hơn 1 tấn gạo, chăn mền, bánh kẹo và quần áo mới.

Nghĩa tình Phú Yên hướng về vùng lũ Bình Thuận - Ảnh 5.

Hội thiện nguyện "Đom đóm Phú Yên" trao quà cho người dân xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng

Cơn lũ đi qua rất nhanh, nhưng để lại mất mát lớn. Và trong những ngày bão lũ ấy, tình người vẫn nối dài qua từng phần quà, từng bàn tay trao gửi.

Hai vùng đất cách nhau hàng trăm cây số, cùng từng trải qua hoạn nạn, lại một lần nữa dang tay về phía nhau khi cơn lũ đi qua.

