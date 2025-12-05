Hành trình "ngược gió" về miền Trung: Tập đoàn INOGROUP trao yêu thương đến bà con vùng lũ

Gác lại những bộn bề kinh doanh dịp cuối năm, ngày 2 và 3-12-2025 vừa qua, đoàn thiện nguyện của Tập đoàn INOGROUP đã vượt đường xa để có mặt tại những "rốn lũ" thuộc hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Những ngày đầu tháng 12, khi dư âm của những cơn bão lũ vẫn còn hằn in lên dải đất miền Trung, tinh thần "tương thân tương ái" lại một lần nữa được thắp sáng bởi cộng đồng doanh nghiệp.

Nổi bật trong số đó là hoạt động ý nghĩa của Tập đoàn INOGROUP với chuyến đi thực tế kéo dài 2 ngày, trực tiếp trao tận tay những phần quà thiết thực cho bà con.

Những cái nắm tay thật chặt tại "tâm lũ"

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Thôn Phước Khánh, xã Ninh Phước (Khánh Hòa) và tiếp nối là Thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1, Đắk Lắk (xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, Phú Yên cũ). Đây là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, nơi cuộc sống của người dân bị đảo lộn sau thiên tai.

Không quản ngại đường xá xa xôi, Ban lãnh đạo cùng đại diện cán bộ nhân viên các công ty thành viên INOGROUP đã đến từng điểm tập kết để thăm hỏi, động viên. Tại đây, đoàn đã trao tặng các suất quà bao gồm nhu yếu phẩm thiết thực và đặc biệt là tiền mặt cho mỗi hộ gia đình khó khăn.

Đại diện INOGROUP chia sẻ: "Món quà tuy không quá lớn so với những mất mát mà bà con phải gánh chịu, nhưng đó là tấm lòng, là sự gom góp của cả tập thể INOGROUP với hy vọng bà con có thêm nguồn lực để sửa sang nhà cửa, ổn định cuộc sống sau lũ."

Câu chuyện phía sau nguồn quỹ thiện nguyện

Điều làm nên sự đặc biệt của chuyến đi này không chỉ nằm ở đích đến, mà còn ở cách thức INOGROUP huy động nguồn lực. Không chỉ trích từ ngân sách phúc lợi hay sự đóng góp cá nhân của Ban lãnh đạo, quản lý, nguồn quỹ này còn được tạo nên từ chính những "giọt mồ hôi" và sự đồng lòng của tập thể nhân viên thông qua một chiến dịch bán hàng đặc biệt.

Trước chuyến đi (từ ngày 26 đến 28-11), Inoceramic và Không Gian Gốm Bát Tràng đã phát động chương trình bán hàng gây quỹ với các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng chất lượng cao như: ly sứ, lọ hoa, bát đĩa, bộ trà... Để thu hút sự ủng hộ của cộng đồng, các sản phẩm được bán với mức giá "phi lợi nhuận", chỉ từ 10.000 VNĐ và nhiều mặt hàng giảm giá sâu đến 70%.

Toàn bộ doanh thu từ 3 ngày bán hàng này, thay vì đưa vào lợi nhuận kinh doanh, đã được trích 100% để chuyển thành những suất quà cho chuyến đi về miền Trung lần này. Hành động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn lan tỏa văn hóa sẻ chia đến từng nhân viên và khách hàng.

Chuyến đi đã khép lại, nhưng nụ cười của bà con Thôn Phước Khánh và Thôn Cẩm Thạch khi nhận quà vẫn còn đọng lại. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho thấy: Kinh doanh không chỉ là lợi nhuận, mà còn là hành trình mang lại giá trị cho cộng đồng.

Thông tin thiện nguyện Đơn vị tham gia: Tập đoàn INOGROUP cùng các công ty thành viên và đối tác

Thời gian: ngày 2 và 3-12-2025

Địa điểm: Khánh Hòa – Đắk Lắk (đã khảo sát và thông báo, có sự chuẩn bị của địa phương)

Quỹ tiền mặt: 254.920.000 VNĐ

Quà tặng vật phẩm (giá trị quy đổi): 118.930.000 VNĐ