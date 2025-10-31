HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nghĩa tình từ đảo nhỏ giữa trùng khơi gửi về vùng lũ miền Trung

Đức Anh

(NLĐO) - Giữa mưa gió, những mẻ cá rim đậm vị biển từ đảo Nhơn Châu được gói ghém nghĩa tình, vượt sóng đến với đồng bào miền Trung.

Những ngày cuối tháng 10, tin tức về mưa lũ dồn dập ở Huế, Đà Nẵng khiến cả xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai bồn chồn. "Phải làm điều gì đó cho bà con đang gặp nạn ngoài ấy" - chị Phan Thị Thùy (45 tuổi, trú thôn Trung) buột miệng nói trong bữa cơm tối. Lời nói giản dị ấy, chẳng ngờ lại nhóm lên một ngọn lửa nghĩa tình lan khắp cả xã đảo.

Nghĩa tình từ đảo nhỏ giữa trùng khơi gửi về vùng lũ miền Trung - Ảnh 1.

Người dân xã đảo Nhơn Châu thức xuyên đêm rim cá để gửi đến bà con vùng lũ miền Trung. Ảnh: HẢI YẾN

Không chờ đợi kêu gọi rình rang, chị Thùy lặng lẽ gom toàn bộ 110 kg cá khô mà gia đình tích cóp để bán dịp cuối năm – số hàng trị giá gần 17 triệu đồng – rồi bắt tay chế biến. Khi chị chia sẻ ý định ấy, bà con trong xã rủ nhau góp sức: người mang dầu ăn, người cho mượn bếp gas, ai có gì góp nấy. "Cứ nghĩ đến cảnh người dân vùng lũ đang oằn mình trong nước lạnh, ai cũng thấy mình không thể đứng yên" - chị Thùy xúc động kể.

Từ 6 giờ tối, căn bếp nhỏ giữa đảo bắt đầu đỏ lửa. Mùi cá chiên vàng giòn, quyện với hương ớt, tỏi, tiêu, nước mắm lan ra tận ngoài sân. Mỗi người một tay, người chiên, người rim, người đóng gói, không ai nhắc chuyện mệt. Đến hơn 1 giờ sáng hôm sau, những mẻ cá rim cuối cùng vừa xong, xếp chồng lên nhau, tỏa mùi thơm nức cả xóm.

"Cá được rim kỹ bằng nước mắm ngon, ớt và hành tỏi giã nhuyễn, làm như nấu cho chính nhà mình ăn vậy" - chị Thùy nói, mắt ánh lên niềm vui.

Khi trời còn chưa kịp sáng, hàng trăm gói cá rim nửa ký được đóng thùng gọn gàng. 6 giờ 30 sáng, những người phụ nữ ở đảo lại tất bật chuyển hàng lên ca nô để kịp chuyến tàu sớm vào đất liền. Từ phường Quy Nhơn, những thùng cá rim nghĩa tình được các đoàn thiện nguyện tiếp tục mang ra Huế, Đà Nẵng – nơi nước vẫn còn ngập sâu, nơi người dân đang chờ một bàn tay sẻ chia.

"Cá rim này làm từ cá cơm do chính người dân Nhơn Châu đánh bắt, phơi khô rồi chế biến sạch sẽ. Chúng tôi chỉ mong góp chút hương vị quê biển để bà con vùng lũ có thêm bữa cơm ấm bụng" - chị Thùy nói, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.

Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, chia sẻ: "Dù đời sống còn khó khăn, đi lại cách trở, nhưng bà con xã đảo luôn sẵn lòng sẻ chia. Việc làm của chị em phụ nữ không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là niềm tự hào của người dân Nhơn Châu – những con người sống giữa biển nhưng luôn hướng về đất liền bằng tất cả yêu thương".

Nghĩa tình từ đảo nhỏ giữa trùng khơi gửi về vùng lũ miền Trung - Ảnh 3.

Hàng hóa cứu trợ được ngươi dân làng chài Nhơn Hải đưa lên xe để chuẩn bị đi hỗ trợ người dân vùng ngập lụt ở Huế

Không chỉ ở Cù Lao Xanh, tinh thần "lá lành đùm lá rách" còn lan ra khắp các làng chài ven biển Gia Lai. Tại làng chài Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Văn Sáng lại tất bật chất hàng cứu trợ lên xe. Hơn 8 tấn hàng gồm mì tôm, sữa, nước, áo phao, đèn pin… sẵn sàng lên đường ra Huế. Nhóm còn mang theo 3 mô tô nước và 1 ca nô để tiếp cận những vùng ngập sâu.

"Từ năm 2018 đến nay, nhóm đã tổ chức nhiều chuyến xe nghĩa tình đến các vùng bão lũ từ Quảng Bình, Hà Tĩnh đến tận Lạng Sơn. Dù vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến bà con vùng lũ, chúng tôi lại thấy lòng mình ấm lên" - anh Sáng cười hiền.

Trong cơn lũ dữ của thiên nhiên, vẫn có những con người âm thầm như thế. Những hũ cá rim nhỏ bé, những chuyến hàng nghĩa tình… tuy giản dị nhưng chứa chan thương yêu, là sợi dây nối nhịp giữa đảo xa và đất mẹ.

