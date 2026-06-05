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Nghịch lý phía sau những bài đăng cha mẹ khoe con rầm rộ trên mạng

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Theo một khảo sát mới đây, cha mẹ càng khoe con trên mạng thì lại càng ít để ý đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của con.

Theo nghiên cứu mới nhất của Kaspersky phối hợp với Viện Công nghệ Singapore (SIT), tình trạng “sharenting” - tức thói quen phụ huynh chia sẻ quá nhiều thông tin về con cái lên mạng xã hội đang khá phổ biến.

Đáng chú ý, khảo sát tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) và Ai Cập cho thấy, những phụ huynh thường xuyên đăng tải câu chuyện đời tư lại có xu hướng ít quan tâm hơn đến việc bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng.

“Sharenting” là thuật ngữ kết hợp giữa “sharing” (chia sẻ) và “parenting” (nuôi dạy con), dùng để chỉ việc đăng tải hình ảnh, video và các thông tin chi tiết về con trẻ lên mạng xã hội.

Nghiên cứu với tên gọi “Chia sẻ giản đơn, rủi ro khó lường” chỉ ra một nghịch lý: càng chia sẻ nhiều về con, phụ huynh càng ít duy trì các biện pháp bảo mật trực tuyến.

Phó Giáo sư Jiow Hee Jhee, Phó Giám đốc Học viện Giảng dạy và Học tập tại SIT, cho hay khi tần suất chia sẻ hình ảnh và thông tin của con cái trên mạng của cha mẹ ngày càng tăng lên thì động lực áp dụng các biện pháp phòng vệ càng giảm xuống.

Nghịch lý phía sau những bài đăng “khoe con” rầm rộ trên mạng - Ảnh 1.

Các bước quản lý quyền riêng tư cho phụ huynh

Phát hiện này dựa trên 152 phản hồi khảo sát từ phụ huynh tại nhiều quốc gia như Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Việt Nam...

Về nhận thức, đa số phụ huynh đều hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ “dấu chân số” của con. Tuy nhiên, các thao tác kỹ thuật để thiết lập quyền riêng tư lại bị xem là phức tạp và tốn thời gian.

Có tới 87% người được hỏi cho rằng việc giới hạn phạm vi hiển thị bài viết giúp giảm nguy cơ rò rỉ thông tin, nhưng gần một nửa (49%) nhận thấy việc thiết lập này mất nhiều thời gian. 

Tương tự, 80% đánh giá việc tắt chia sẻ lại nội dung là hiệu quả, song 40% cho rằng thao tác này khá tốn công. Khoảng 83% nhận định việc tắt siêu dữ liệu và định vị giúp bảo vệ quyền riêng tư, nhưng hơn một phần ba (36%) vẫn e ngại vì mất thời gian thực hiện.

Dù vậy, 72% vẫn lo ngại nguy cơ bị tin tặc xâm nhập tài khoản và dữ liệu, ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp bảo mật.

Từ thực tế này, các chuyên gia Kaspersky khuyến nghị phụ huynh cần chủ động hơn trong việc bảo vệ con trên không gian mạng.

Cụ thể, nên xóa các tài khoản cũ, thiết lập chế độ riêng tư và thường xuyên rà soát cài đặt, danh sách liên hệ cũng như lịch sử hoạt động.

Đồng thời, cần cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ thông tin, hạn chế bật định vị, xóa siêu dữ liệu khỏi tệp tin và tránh đăng tải các địa điểm con thường xuyên lui tới,...

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