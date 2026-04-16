Sức khỏe

Nghiên cứu 64 năm bác bỏ tin đồn về nước máy chứa fluor

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên hơn 10.000 người đã bác bỏ các lập luận về "tác dụng phụ" của chiến dịch sức khỏe cộng đồng bổ sung fluor vào nước máy.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, fluor (fluoride, flo) được thêm vào nước máy để cải thiện sức khỏe răng miệng cộng đồng, một chiến lược từ lâu đã được chứng minh là giúp răng chắc khỏe hơn và ngừa sâu răng.

Nhưng vào năm 2025, một bài báo khoa học cho rằng việc tiếp xúc với liều lượng fluoride cao, vượt xa mức 0,7 mg/l theo khuyến nghị mới của Cơ quan Y tế công cộng Mỹ (USPHS) có thể liên quan đến chỉ số IQ thấp hơn ở trẻ em. Điều này đã gây ra lo lắng rộng rãi.

Nghiên cứu quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí khoa học PNAS đã bác bỏ điều đó bằng các bằng chứng thuyết phục.

Nghiên cứu 64 năm bác bỏ tin đồn về nước máy chứa fluor - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới đã bác bỏ triệt để mối lo ngại về nước máy được bổ sung fluor - Minh họa AI: Thu Anh

Trong công trình mới, nhóm tác giả từ Đại học Minnesota, Đại học Michigan và Đại học Wisconsin (Mỹ) đã phân tích dữ liệu theo dõi dài hạn của 10.317 người, được ghi nhận từ năm 1957 - khi họ còn là học sinh trung học - cho đến năm 2021.

Thời điểm mà USPHS cập nhật tiêu chuẩn bổ sung fluor vào nguồn nước cộng đồng (nước máy) không quá 0,7 mg/l là vào năm 2015, khi các nguồn bổ sung fluor khác (thông qua thực phẩm hay hóa mỹ phẩm như kem đánh răng) đã phổ biến hơn.

Điều này có nghĩa là nhiều người trong số các tình nguyện viên đều đã tiếp xúc với lượng fluor trong nước máy cao hơn khi họ còn nhỏ. Trong khi đó, một phần của nhóm tình nguyện viên lớn lên với nguồn nước giếng, tức không được bổ sung fluor.

Nhóm này trải qua nhiều lần kiểm tra nhận thức khác nhau trong suốt 64 năm được theo dõi. Kết quả khẳng định việc tiếp xúc với nguồn nước được bổ sung fluor cao hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến điểm số IQ cũng như các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe não bộ, khi đối chiếu với những người lớn lên với nguồn nước giếng không bổ sung khoáng chất này.

Nghiên cứu cũng đưa ra các lập luận cho thấy kết quả của các nghiên cứu trước đó về "tác dụng phụ" của fluor thiếu chặt chẽ.

Trong đó, nghiên cứu năm 2025 - được thực hiện dựa trên dữ liệu trừ Trung Quốc và Ấn Độ - đã không tính đến các chất gây ô nhiễm khác trong nước; một số dữ liệu được sử dụng cũng chưa được kiểm chứng chặt chẽ.

Nhìn chung, nghiên cứu quy mô lớn của nhóm khoa học gia Mỹ cho thấy bạn có thể hoàn toàn an tâm nếu quốc gia bạn đang sống có chiến lược bổ sung fluor vào nước máy.

Uống nhầm hóa chất đựng trong chai nước, người đàn ông suýt tử vong

(NLĐO) - 2 giờ sau khi uống nhầm một lượng lớn hóa chất, người đàn ông rơi vào tình trạng lơ mơ, co giật.

Lý giải việc "nhiều người uống bia vô tư nhưng chịu thua 2 lít nước lọc"

(NLĐO)- Nhiều người thắc mắc vì sao có thể uống liền cả chục ly bia nhưng lại không thể uống một lúc 2 lít nước lọc

Phát hiện hai loại nước uống đóng chai không đạt chất lượng

(NLĐO) - Hai mẫu nước uống đóng chai Levia Plus và Thăng Long có kết quả kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu vi sinh vật.

