Uống nhầm hóa chất đựng trong chai nước, người đàn ông suýt tử vong

Ngày 11-4, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa kịp thời cứu người đàn ông uống nhầm hoá chất nguy kịch.

Bệnh nhân là ông V.V.S. (52 tuổi, ngụ TPHCM) được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng lơ mơ, co giật sau khi uống nhầm một lượng lớn hóa chất. Theo người nhà, sau khi uống khoảng 2 giờ, ông S. không còn đáp ứng khi gọi, xuất hiện co giật nên được nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng với biểu hiện suy hô hấp, co kéo cơ hô hấp phụ, huyết áp tụt còn 80/40 mmHg, chi lạnh. Bệnh nhân có các dấu hiệu điển hình của ngộ độc phospho hữu cơ như tăng tiết đàm, da ẩm, đồng tử co nhỏ khoảng 1mm. Kết quả xét nghiệm ghi nhận tình trạng toan chuyển hóa nặng với PH 6,8, lactat 20 mmol/L, tiên lượng rất xấu nếu không xử trí kịp thời.

Các bác sĩ đã triển khai hồi sức tích cực, đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy, tiến hành rửa dạ dày, sử dụng than hoạt tính để hạn chế hấp thu độc chất, đồng thời truyền Atropin liều cao liên tục. Bệnh nhân cũng được điều chỉnh toan chuyển hóa bằng bicarbonat và thực hiện lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng thận và loại bỏ độc chất ra khỏi cơ thể.

ThS-BS Phạm Thị Thanh Thuý, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc Carbamat biến chứng suy hô hấp, toan chuyển hóa nặng, tổn thương thận cấp, trên nền bệnh lý tăng huyết áp, bệnh mạch vành hai nhánh đã can thiệp và rối loạn lipid máu.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, đã được rút nội khí quản, tự thở tốt, mạch và huyết áp ổn định và được chuyển Khoa Nội Điều trị theo yêu cầu để tiếp tục theo dõi, điều trị. Đến nay, bệnh nhân đã được xuất viện.

"Việc nhận diện sớm các dấu hiệu này, đặc biệt khi có yếu tố tiếp xúc với hóa chất, đóng vai trò then chốt trong chẩn đoán nhanh và xử trí kịp thời, từ đó nâng cao cơ hội sống cho người bệnh" - BS Thuý đánh giá.

BS Thuý cảnh báo ngộ độc hóa chất có thể diễn tiến rất nhanh đến suy hô hấp, sốc, toan chuyển hóa nặng và suy đa cơ quan. Nếu không được cấp cứu đúng cách và kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng trong việc sử dụng và bảo quản các loại hóa chất độc hại. Không nên đựng hóa chất trong chai, lọ nước uống hoặc để lẫn với thực phẩm, dễ dẫn đến nhầm lẫn khi sử dụng. Khi phát hiện các dấu hiệu như lơ mơ, co giật, khó thở, tăng tiết đàm…, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Việc tự xử trí tại nhà trong các trường hợp nặng có thể làm chậm trễ thời gian vàng điều trị, làm tăng nguy cơ tử vong.



