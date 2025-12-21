HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nghiên cứu điều chỉnh lương khởi điểm cho bác sĩ

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế trả lời kiến nghị nâng hệ số lương khởi điểm cho bác sĩ mới ra trường, trong bối cảnh ngành y cần cơ chế đãi ngộ đặc thù.

Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV về việc nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương, trong đó có phương án điều chỉnh hệ số lương khởi điểm.

Đề xuất nâng lương khởi điểm cho bác sĩ mới ra trường - Ảnh 1.

Bộ Y tế nghiên cứu điều chỉnh hệ số lương khởi điểm cho bác sĩ

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Thái Nguyên, nhóm ngành sức khỏe là lĩnh vực đặc thù, yêu cầu đầu vào cao, khối lượng kiến thức lớn, cường độ thực hành nặng và thời gian đào tạo kéo dài. Để trở thành bác sĩ và đủ điều kiện hành nghề, người học phải trải qua tối thiểu 8 năm đào tạo và rèn luyện.

Tuy nhiên, hiện nay, bác sĩ tốt nghiệp đại học chính quy 6 năm khi mới ra trường chỉ được xếp hệ số lương khởi điểm 2,34, tương đương với nhiều ngành nghề khác có thời gian đào tạo ngắn hơn (4 năm).

Điều này, theo cử tri, chưa phản ánh đúng tính chất đặc thù, trách nhiệm và áp lực nghề nghiệp của ngành y, đồng thời ảnh hưởng đến động lực học tập, công tác cũng như việc thu hút sinh viên theo học ngành y, dược.

Từ thực tế đó, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm ban hành chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp đối với cán bộ y tế; xây dựng cơ chế đãi ngộ, thu hút sinh viên ngành y, dược; đồng thời áp dụng hệ số lương khởi điểm từ 2,67 đối với bác sĩ được đào tạo 6 năm khi mới ra trường.

Trả lời nội dung này, Bộ Y tế cho biết ngày 9-9-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết xác định rõ nghề y là nghề đặc biệt, cần được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ theo cơ chế đặc thù; đồng thời quy định bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ khi tuyển dụng được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp, thay cho việc xếp lương từ bậc 1 như trước đây.

Đề xuất nâng lương khởi điểm cho bác sĩ mới ra trường - Ảnh 2.

Bộ Y tế đang nghiên cứu chính sách lương, phụ cấp ưu đãi cho cán bộ y tế. Ảnh minh hoạ

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định về tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế.

Trong đó, các nội dung về mức lương khởi điểm, phụ cấp ưu đãi nghề, cũng như các chính sách thu hút, giữ chân sinh viên ngành y, dược và đội ngũ cán bộ y tế đều đang được xem xét.

Việc cụ thể hóa mức hệ số lương khởi điểm, bao gồm phương án tương đương hệ số 2,67 đối với bác sĩ được đào tạo 6 năm, sẽ được nghiên cứu trên cơ sở tổng thể chính sách tiền lương của Nhà nước, khả năng cân đối ngân sách và lộ trình cải cách tiền lương trong thời gian tới.

