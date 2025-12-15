HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Nhân viên y tế nào sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%?

T.Yên

(NLĐO)- Từ năm 2026, nhân viên y tế ở một số lĩnh vực hoặc tại các địa bàn khó khăn sẽ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi tối đa

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026).

Trong đó, Nghị quyết này quy định về chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế. Theo đó, từ năm 2026 sẽ áp dụng hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100% cho nhân viên y tế trong một số trường hợp.

Sắp tới, nhân viên y tế nào được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%? - Ảnh 1.

Từ năm 2026, nhân viên y tế tại một số lĩnh vực hoặc tại các địa bàn khó khăn sẽ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100%

Đó là những người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Trường hợp khác là người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức: 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo.

Chính phủ quy định chi tiết điều này và căn cứ điều kiện phát triển kinh tế, xã hội để quy định một số đối tượng đặc thù khác sau khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đây là tin vui cho đông đảo nhân viên y tế đang công tác trong các lĩnh vực đặc thù hoặc tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

giải phẫu bệnh nhân viên y tế y tế dự phòng hồi sức cấp cứu phụ cấp ưu đãi
