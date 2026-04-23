Sức khỏe

Nghiên cứu Ireland: 3 tách cà phê mỗi ngày, công việc trôi chảy

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Nature Communications đã nêu ra thêm 4 tác dụng tốt của cà phê lên cơ thể.

Trong nghiên cứu mới, giáo sư John Cryan từ Đại học Cork (UCC - Ireland) và các cộng sự đã khám phá tác động của việc tiêu thụ cà phê, ngừng uống cà phê và quay trở lại uống cà phê lên nhận thức, tâm trạng và hành vi của mỗi người.

Theo Sci-News, nhóm tác giả đã nghiên cứu trên 31 người uống cà phê thường xuyên, tiêu thụ trung bình 3-5 tách mỗi ngày, cùng với 31 người không uống cà phê.

Những người uống cà phê thường xuyên trải qua thời gian kiêng thức uống này trong vòng 2 tuần. Sau đó, một số người trong nhóm uống trở lại cà phê bình thường, một số người khác uống cà phê không có caffeine.

Họ được đánh giá tâm lý và trải qua các xét nghiệm chi tiết trong suốt quá trình nghiên cứu.

Nghiên cứu Ireland: 3 tách cà phê mỗi ngày, công việc trôi chảy - Ảnh 1.

Cà phê có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng và hoạt động não bộ - Minh họa AI: Thu Anh

Giai đoạn kiêng cà phê ở những người uống cà phê tương ứng với những thay đổi đáng kể trong hồ sơ chuyển hóa của hệ vi sinh vật đường ruột.

Khi được uống cà phê trở lại - dù có caffeine hay không - họ đều báo cáo mức độ căng thẳng, trầm cảm và tính bốc đồng thấp hơn.

Các loài vi khuẩn như Eggertella sp. hoặc Cryptobacterium curtum có số lượng tăng đáng kể ở những người uống cà phê khi so với người không uống, đem lại lợi ích cho các quá trình tiết axit dạ dày và ruột, tổng hợp axit mật... từ đó chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Người ta cũng quan sát thấy sự gia tăng vi khuẩn Firmicutes, loại vi khuẩn có liên quan đến cảm xúc tích cực ở nữ giới.

Những người uống cà phê không chứa caffeine cho sự cải thiện đáng kể về khả năng học tập và trí nhớ, điều này cho thấy rằng các thành phần khác ngoài caffeine, chẳng hạn như polyphenol, chịu trách nhiệm cho những lợi ích về nhận thức này.

Nhưng nếu uống cà phê có caffeine, bạn còn giảm được cảm giác lo lắng, cải thiện sự tỉnh táo và tập trung. Caffeine cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Nhìn chung, các phát hiện trên cho thấy 3 tách cà phê mỗi ngày trở lên là lựa chọn hiệu quả nếu như bạn đang phải đối diện với một giai đoạn căng thẳng do công việc hoặc một "đoạn chùng" về mặt cảm xúc.

Lựa chọn này đem lại nhiều lợi ích bổ sung bởi cà phê từng được nhiều nghiên cứu là tốt cho sức khỏe tim mạch, chuyển hóa, thần kinh...

