Giáo dục

Nghiên cứu khoa học sinh viên: Hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, từ giảng đường đến thực tiễn

Bài và ảnh: Phương Mai

(NLĐO)– Nghiên cứu khoa học sinh viên là giải pháp thiết thực, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển nhanh, bền vững đất nước. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục ĐH được xem là giải pháp căn cơ, lâu dài, tạo nền tảng cho năng lực tự chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Định hướng chiến lược cho phát triển khoa học, công nghệ

Theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành khoa học mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Nghị quyết xác định rõ vai trò trung tâm của đội ngũ nhà khoa học, vai trò kiến tạo, dẫn dắt của Nhà nước; đồng thời yêu cầu hoàn thiện thể chế đi trước một bước, đầu tư mạnh cho hạ tầng số, dữ liệu, các công nghệ chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nghiên cứu khoa học sinh viên: Hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, từ giảng đường đến thực tiễn - Ảnh 1.

SV IUH đang thực hành thiết kế hệ thống dây chuyền sản xuất

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu khu vực về năng lực đổi mới sáng tạo, từng bước làm chủ một số công nghệ mũi nhọn, với những đóng góp quan trọng từ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học – công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội.

Nhận thức sâu sắc định hướng chiến lược này, trong hơn hai thập kỷ qua, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã kiên trì xây dựng và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, gắn với chuyển đổi số, khả năng thương mại hóa và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp. Nhà trường từng bước hình thành các trung tâm nghiên cứu trọng điểm, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp trường; đồng thời mở rộng hợp tác khoa học trong và ngoài nước, triển khai các chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm nhằm từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Dấu ấn nghiên cứu khoa học sinh viên IUH trên các sân chơi uy tín

Tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH), tinh thần của Nghị quyết đã và đang được "hành động hóa" bằng những kết quả nghiên cứu cụ thể, thiết thực và giàu giá trị ứng dụng. Những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học sinh viên IUH thời gian qua là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chiến lược phát triển khoa học – công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc kiên trì định hướng nghiên cứu theo hướng ứng dụng, kết nối chặt chẽ giữa nhà trường – phòng thí nghiệm – doanh nghiệp – thị trường đã tạo nên môi trường học thuật năng động, khuyến khích sinh viên mạnh dạn theo đuổi các ý tưởng nghiên cứu giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội.

Nghiên cứu khoa học sinh viên: Hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, từ giảng đường đến thực tiễn - Ảnh 2.

Nhóm sinh viên IUH nhận Bằng khen với thành tích Giải Nhất - Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2025

Ngày 7-12-2025, tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2025 do Thành đoàn TPHCM phối hợp với ĐHQG TPHCM tổ chức, nhóm sinh viên IUH xuất sắc giành Giải Nhất lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ với đề tài "Nghiên cứu và thiết kế cảm biến điện cơ (EMG) nâng cao hiệu quả của bộ điều khiển tay Robot Bionic cho người khuyết tật". Công trình xuất phát từ thực tế tỷ lệ người khuyết tật tay tại Việt Nam còn cao do tai nạn lao động, tai nạn giao thông và dị tật bẩm sinh, thể hiện rõ tính nhân văn, khả năng ứng dụng và tiềm năng chuyển giao trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ.

Nghiên cứu khoa học sinh viên: Hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, từ giảng đường đến thực tiễn - Ảnh 3.

Sinh viên IUH nhận Bằng khen tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025

Tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học năm 2025, quy tụ 112 trường đại học với 628 đề tài trên cả nước, sinh viên IUH tiếp tục ghi dấu ấn với hai Giải Nhì. Trong đó, đề tài "Thiết bị đo cảm biến EMG – ECG – PPG tích hợp, theo dõi đồng thời sức khỏe và chuyển động" được đánh giá cao nhờ khả năng hiển thị dữ liệu thời gian thực qua công nghệ BLE, thiết kế nhỏ gọn, không cần gel, mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong theo dõi phục hồi chức năng, giám sát tim mạch – hô hấp và nghiên cứu AIoT y sinh.

Cùng với đó, đề tài "ConBGAT – Mô hình mới cho trích xuất thông tin từ hình ảnh hóa đơn sử dụng mạng nơ-ron tích chập, Transformer và mạng chú ý đồ thị" giành Giải Nhì lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, được Hội đồng Khoa học đánh giá cao về tính sáng tạo, chiều sâu nghiên cứu và khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực tài chính, kế toán và hành chính công – những lĩnh vực then chốt của tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, ngày 13-12-2025, đội tuyển IUH còn đạt Giải Nhì bảng Food Security & Social Impact tại cuộc thi Food Innovation and Development 2025 với dự án "Nano Collagen từ vảy cá lóc ứng dụng sinh học xanh". Dự án khai thác hiệu quả phụ phẩm thủy sản, kết hợp công nghệ tách chiết thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng công nghệ sạch, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Với nền tảng nghiên cứu khoa học được xây dựng bài bản, gắn chặt với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hình thành hệ sinh thái khoa học – công nghệ hiện đại. Tại đó, sinh viên không chỉ học tập mà còn sáng tạo, thử nghiệm và chuyển hóa tri thức thành giá trị phục vụ cộng đồng. Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để IUH tiếp tục đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới vào năm 2030, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

nghiên cứu khoa học chuyển đổi số chuyển đổi số quốc gia Trường ĐH Công nghiệp TPHCM Nghiên cứu khoa học' Nghị quyết 57-NQ/TW
