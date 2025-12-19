HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giáo dục ĐH hiện đại: Lý thuyết phải đi cùng thực hành

Phương Mai

(NLĐO) Đào tạo lý thuyết đi đôi với thực hành đang trở thành chuẩn mực của giáo dục ĐH, giúp sinh viên nâng cao năng lực và thích ứng thị trường lao động.

Trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh dưới tác động của hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục ĐH đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới căn bản cách tiếp cận đào tạo. Từ mô hình thiên về lý thuyết, hàn lâm, nhiều cơ sở giáo dục đã và đang chuyển mạnh sang hướng "học đi đôi với hành", coi đây là tiêu chuẩn bắt buộc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn.

Chuẩn mực của giáo dục ĐH hiện đại

Trong nhiều năm trước đây, giáo dục ĐH Việt Nam chủ yếu vận hành theo mô hình truyền thụ kiến thức một chiều. Giảng viên giữ vai trò trung tâm, sinh viên tiếp nhận tri thức theo hướng thụ động. Nội dung giảng dạy nặng về lý thuyết, chú trọng tích lũy kiến thức hàn lâm, trong khi các kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện, kỹ năng thực hành, khả năng giải quyết vấn đề và gắn kết với môi trường thực tiễn chưa được quan tâm tương xứng. Hệ quả là sinh viên sau tốt nghiệp tuy có nền tảng kiến thức chuyên môn nhưng lại lúng túng khi bước vào môi trường làm việc thực tế, buộc doanh nghiệp phải đào tạo lại.

Giáo dục ĐH hiện đại: Lý thuyết phải đi cùng thực hành - Ảnh 1.

Sinh viên IUH đang thực hành trên mô hình nhà máy thông minh E-Factory 4.0

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, yêu cầu "học đi đôi với hành" không còn mang tính khẩu hiệu mà đã trở thành chuẩn mực của giáo dục ĐH hiện đại. Việc kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành giúp sinh viên chuyển hóa tri thức thành năng lực hành động, hình thành khả năng giải quyết vấn đề, tạo ra sản phẩm và giá trị mới. Mô hình đào tạo này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của người học mà còn giúp sinh viên tự tin thích ứng với thị trường lao động toàn cầu, nơi ưu tiên kỹ năng, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng nhanh.

Định hướng này đã được khẳng định rõ trong Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, với yêu cầu: giáo dục, đào tạo phải bảo đảm "học đi đôi với hành", "lý thuyết gắn liền với thực tiễn", "nhà trường gắn liền với xã hội". Trong đó, giáo dục ĐH giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây được xem là kim chỉ nam cho quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục ĐH trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn từ trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Trong hơn hai thập kỷ qua, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đã kiên định triển khai mô hình đào tạo kết hợp lý thuyết và thực hành theo hướng hiện đại, thực chất. Nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thí nghiệm, thực hành, mô phỏng, thực tập doanh nghiệp và liên kết chặt chẽ giữa đào tạo – sản xuất – nghiên cứu.

Các kỹ năng thiết yếu như giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện, xử lý tình huống được lồng ghép thường xuyên trong từng học phần. Nhờ đó, sinh viên IUH không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn hình thành năng lực nghề nghiệp toàn diện, có khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, đồng thời biết vận dụng tri thức để phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp và tham gia các hoạt động sáng tạo khoa học – công nghệ.

Hiệu quả của mô hình "học đi đôi với hành" được minh chứng rõ nét qua những thành tích nổi bật của sinh viên IUH tại các đấu trường học thuật trong và ngoài nước. Ngày 10-12-2025, nhóm sinh viên IUH đã xuất sắc giành Giải Nhất chung cuộc Cuộc thi Thiết kế HVAC Quốc tế Midea lần thứ 5 tại đảo Hải Nam, với thiết kế sáng tạo, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải CO₂. Thành tích này khẳng định trình độ chuyên môn và khả năng ứng dụng thực tiễn của sinh viên IUH trong lĩnh vực kỹ thuật.

Giáo dục ĐH hiện đại: Lý thuyết phải đi cùng thực hành - Ảnh 2.

Sinh viên IUH nhận giải Nhất cuộc thi Thiết kế HVAC Quốc tế Midea lần thứ 5 tại đảo Hải Nam

 Tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 với chủ đề Hệ thống nhúng và công nghệ AIoT, đội VitalX của IUH đã đạt giải Nhì chung cuộc. Trong khi đó, tại vòng tuyển chọn Procon quốc gia, đội IUH.Brainiac xuất sắc giành giải Ba, qua đó giành quyền tham dự vòng chung kết lập trình quốc tế NAPROCK 2026.

Đặc biệt, tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam lần thứ 34 – năm 2025, các đội tuyển IUH đạt thành tích ấn tượng với một giải Nhất và một giải Ba, đưa Trường ĐH Công nghiệp TPHCM vào top 3 cơ sở có kết quả cao nhất toàn quốc. Những kết quả này cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình đào tạo gắn lý thuyết với thực hành, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của giáo dục ĐH trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Tin liên quan

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM thưởng đậm cho 9 thủ khoa

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM thưởng đậm cho 9 thủ khoa

(NLĐO) - Lãnh đạo Trường ĐH Công nghiệp TP HCM cam kết không để sinh viên nào trúng tuyển vào trường phải gián đoạn học tập vì hoàn cảnh khó khăn

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM có 4 ngành lấy trên 26 điểm

(NLĐO) - Năm nay, điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP HCM dao động từ 17 - 26,5 điểm.

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP HCM nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(NLĐO) - Năm 2021, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM tiếp tục được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng các trường ĐH thế giới; được tổ chức QS đánh giá đạt chuẩn 4 sao.

nguồn nhân lực thị trường lao động giáo dục ĐH hội nhập quốc tế thực hành Trường ĐH Công nghiệp TPHCM IUH tuyển sinh 2024
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo