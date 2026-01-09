HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nghiên cứu mới chỉ ra thời điểm nên chạy bộ

(NLĐO) - Công trình vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học Brain Medicine cho thấy chạy bộ có thể giúp bạn thoát khỏi một tình thế vô cùng khó chịu.

Khi căng thẳng hay buồn phiền, nhiều người thường tìm đến thức ăn để xả stress. Điều này đôi khi vô tình khiến bạn rơi vào trạng thái còn khó chịu hơn: Những thực phẩm giàu chất béo và đường không chỉ khiến bụng bạn khó chịu, mà còn gia tăng cảm xúc và hành vi giống như trầm cảm. Theo các nhà khoa học, lúc đó bạn nên chạy bộ.

Theo SciTech Daily, công trình mới nói trên được thực hiện bởi giáo sư Yvonne Nolan từ Đại học College Cork và APC Microbiome Ireland.

Giáo sư Nolan và các cộng sự đã nghiên cứu trên những con chuột đực trưởng thành được cho ăn thức ăn tiêu chuẩn hoặc chế độ ăn luân phiên gồm các loại thực phẩm giàu chất béo và đường trong 7,5 tuần.

Một nửa số chuột trong mỗi nhóm được thử bài tập chạy bộ bằng vòng bánh xe.

Nghiên cứu mới chỉ ra thời điểm bạn rất nên chạy bộ - Ảnh 1.

Bài tập đơn giản như chạy bộ có thể đem lại nhiều lợi ích - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Kết quả cho thấy việc chạy bộ tạo ra hiệu quả tương tự như thuốc chống trầm cảm, ngay cả khi chất lượng chế độ ăn uống kém, tức khẩu phần giàu đường và chất béo.

Điều này cho thấy hoạt động thể chất vẫn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần đối với những người thường xuyên ăn theo "chế độ ăn phương Tây", tức kiểu ăn gồm nhiều món ăn và đồ uống kiểu công nghiệp, giàu chất béo bão hòa, đường, thịt đỏ, thịt chế biến sẵn... nhưng lại thiếu rau của quả.

Phân tích cụ thể hơn, các tác giả nhận thấy chế độ ăn nhiều chất béo đã gây ra sự xáo trộn trên diện rộng trong hệ chuyển hóa đường ruột, làm thay đổi 100 trong số 175 chất chuyển hóa được đo ở động vật ít vận động.

Tập thể dục ảnh hưởng đến một nhóm nhỏ hơn các chất chuyển hóa nhưng giúp đảo ngược một số thay đổi liên quan đến chế độ ăn uống, bao gồm tác động tích cực lên các chất liên quan đến điều chỉnh tâm trạng.

Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện chế độ ăn uống kém giàu chất béo, đường cũng gây hại cho hồi hải mã, là vùng não quan trọng đối với chức năng học tập, trí nhớ, định hướng... Suy giảm hoạt động vùng não này từng được chứng minh là có liên quan đến bệnh Alzheimer.

Chạy bộ tuy vẫn tốt cho nhóm ăn kém, nhưng đã ngăn chặn tác dụng bổ sung lên hồi hải mã của bài tập.

Trái lại, ăn uống lành mạnh kết hợp với tập thể dục như chạy bộ đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hình thành tế bào thần kinh mới trên toàn vùng hồi hải mã.

Vì vậy, các thói quen tốt này có thể là công cụ hữu hiệu để ngừa Alzheimer và các bệnh liên quan đến thoái hóa thần kinh khác.

Alzheimer hồi hải mã chạy bộ
    Thông báo