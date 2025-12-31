HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nghiên cứu 10 năm đánh bay nỗi lo lớn của người chạy bộ nghiệp dư

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Cardiology cho thấy chạy bộ không gây hại cho tim hay tăng nguy cơ đau tim như lời đồn.

Công trình dẫn đầu bởi tiến sĩ David C. Gaze từ Đại học Westminster (Anh) đã theo dõi 152 người chạy bộ trong vòng 10 năm và chứng minh rằng ngay cả ở cự ly marathon (42 km), việc chạy bộ không gây hại cho tim như lời đồn.

Theo Medical Xpress, chạy bộ là một môn thể thao được nhiều người lựa chọn và cũng bị bủa vây bởi những tin đồn cho rằng việc chạy cự ly quá dài có thể tác động tiêu cực đến hệ tim mạch.

Các lời đồn này thường xuất phát từ việc xét nghiệm thấy troponin tăng ở vận động viên ngay sau khi chạy bộ, tình trạng "tim vận động viên" và thỉnh thoảng là các trường hợp đột tử trên đường chạy.

Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí y học uy tín JAMA Cardiology đã đánh bay những nỗi lo đó.

Nghiên cứu 10 năm đánh bay nỗi lo lớn của người chạy bộ nghiệp dư - Ảnh 1.

Chạy bộ là bộ môn an toàn, dễ thực hiện và tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Trong vòng 10 năm, 152 tình nguyện viên tham gia nghiên cứu được kiểm tra tim (siêu âm, MRI) và xét nghiệm máu trước và sau các cuộc đua để so sánh sự thay đổi ngắn hạn và dài hạn.

Kết quả cho thấy mặc dù tâm thất phải của tim tạm giảm khả năng bơm máu trong thời gian ngắn ngay sau các cuộc đua, nhưng nó đã phục hồi trong vòng vài ngày. Trong 10 năm tập luyện thường xuyên, không có dấu hiệu tổn thương lâu dài nào đối với chức năng tim ở những vận động viên này.

Về troponin, chất được giải phóng khi các tế bào cơ tim bị căng thẳng và thường là tiêu chuẩn để chẩn đoán cơn nhồi máu cơ tim (đau tim), sự gia tăng ở các vận động viên ngay sau khi chạy bộ chỉ là tạm thời.

Một loạt các xét nghiệm chuyên sâu chứng minh rằng tăng troponin sau khi chạy bộ không hề liên quan đến cơn đau tim, chỉ đơn giản là phản ánh áp lực tạm thời lên tim khi vận động mạnh. Nồng độ chất này sẽ nhanh chóng trở lại bình thường sau khi nghỉ ngơi.

Về tình trạng "tim của vận động viên": Không riêng gì chạy bộ, những người tập sức bền lâu năm thường có tâm thất trái và phải to hơn người bình thường để bơm máu hiệu quả hơn. Đó là một sự thích nghi lành mạnh, có lợi, không liên quan gì đến tình trạng tim to bệnh lý ở người bình thường.

Tử vong trong các cuộc chạy marathon cũng rất hiếm. Các nghiên cứu quy mô lớn cho thấy tỉ lệ xảy ra biến cố này chỉ khoảng 1/100.000 người chạy và thường liên quan đến một bệnh lý tim chưa được chẩn đoán, chứ không phải do việc chạy.

Vì vậy, lời khuyên duy nhất là bạn không nên tập quá sức dù tham gia bất kỳ bộ môn nào - bao gồm chạy bộ - nhất là khi có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Chạy bộ tốt bất ngờ nhờ một thức uống dễ tìm, dễ pha tại nhà

Chạy bộ tốt bất ngờ nhờ một thức uống dễ tìm, dễ pha tại nhà

(NLĐO) - Nghiên cứu mới chỉ ra một loại thức uống ngon lành, dễ tìm, dễ pha tại nhà có thể là thức uống thể thao tốt nhất cho người chạy bộ.

Làm điều này khi chạy bộ, tăng sức bền và tốc độ đốt mỡ

(NLĐO) - Một kiểu chạy bộ thú vị có thể đem lại lợi ích sức khỏe đáng kể với chỉ 3 lần tập mỗi tuần, mỗi lần 18 phút.

2 người nhập viện sau khi chạy bộ, bác sĩ cảnh báo sai lầm phổ biến

(NLĐO) - 2 bệnh nhân nhập viện vì kiệt sức sau khi tham gia 1 giải chạy. Bác sĩ đã đưa ra cảnh báo về rủi ro khi vận động cường độ cao.

