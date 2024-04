Nghiên cứu Mỹ - Mexico: Quả bơ chống được bệnh tiểu đường?

Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi nhóm tác giả từ Avocado Nutrition Center (Mỹ) và Viện Y tế Quốc gia Mexico cho thấy quả bơ có thể là "thần dược" giúp phụ nữ chống lại bệnh tiểu đường type 2, một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất hiện nay.

Dữ liệu của hơn 25.600 người được thu thập bởi một cuộc khảo sát quốc gia của Mexico đã được đưa vào phân tích, trong đó 45% là người có tiêu thụ quả bơ thường xuyên.

Quả bơ có thể chế biến thành nhiều món mặn, ngọt khác nhau - Ảnh: HEALTHLINE

Kết quả được công bố trên tạp chí Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics cho thấy với chỉ gần 30 g bơ được tiêu thụ mỗi ngày, phụ nữ đã nhận được lợi ích bất ngờ.

Cụ thể, nguy cơ mắc tiểu đường type 2 của họ thấp hơn tới 23,8% so với người hoàn toàn không ăn bơ.

Tuy nhiên, dù hầu hết các quý ông tham gia nghiên cứu thuộc nhóm "có ăn bơ" đều ăn nhiều hơn các quý cô một chút, họ lại không nhận được lợi ích nào đối với căn bệnh này.

Theo các tác giả, lợi ích mà phụ nữ nhận được có thể do bơ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất phytochemical, có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và tiểu đường do chống lại tình trạng kháng insulin.

Vì sao nam giới không nhận được lợi ích tương tự là điều vẫn cần nghiên cứu thêm.

Các phát hiện này cho thấy vai trò tiềm năng của bơ như một thành phần có lợi trong các biện pháp can thiệp vào chế độ ăn uống nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt là ở phụ nữ.

Đây không phải lần đầu tiên quả bơ được các nghiên cứu sức khỏe nhắm đến.

Một nghiên cứu công bố hồi tháng 3-2024 từ Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ) cho thấy ăn 1 quả bơ mỗi ngày có thể đủ giúp bạn cải thiện chất lượng chế độ ăn uống tổng thể, gia tăng tuổi thọ khỏe mạnh.

Trước đó, một công trình từ Trường Đại học Illinois ở Ubarna Champaign (Mỹ) chỉ ra các thành phần trong quả bơ giúp tăng cường sự đào thải chất béo, có thể hỗ trợ chống lại béo phì.

Một nghiên cứu lâu hơn của Đại học Bang Pennsylvania chỉ ra loại trái cây "thần kỳ" này sẽ hữu ích cho cả những người bị máu nhiễm mỡ, bởi giúp giảm lượng cholesterol xấu LDL.