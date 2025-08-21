HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nghiên cứu Mỹ: Sống lâu hơn nhờ 3,5 tách cà phê

Anh Thư

(NLĐO) - Phân tích tổng hợp hơn 100 nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn, các nhà khoa học Mỹ đã liệt kê một loạt tác động sinh lý đáng ngạc nhiên của cà phê.

Viết trên tạp chí khoa học Nutrients, nhóm tác giả từ Đại học West Virginia và Đại học Morgan State (Mỹ) cho biết bộ dữ liệu khổng lồ mà họ phân tích đã chỉ ra mặt tốt lẫn mặt trái của cà phê.

Kết quả cho thấy rằng uống cà phê vừa phải - khoảng 3-5 tách mỗi ngày - về cơ bản là có lợi cho sức khỏe theo nhiều mặt.

Nghiên cứu Mỹ: Sống lâu hơn nhờ 3,5 tách cà phê - Ảnh 1.

Cà phê giúp đẩy lùi nhiều nhóm bệnh gây tử vong sớm hàng đầu, giúp bạn có nhiều cơ hội sống lâu và sống khỏe hơn - Ảnh minh họa: NEW MEDICAL

Theo News Medical, kết quả gây chú ý nhất là một đánh giá về mối liên hệ giữa cà phê và nguy cơ tử vong sớm.

Kết quả phân tích bộ dữ liệu 3,8 triệu người từ 40 cuộc khảo sát từ khắp nơi trên thế giới cho thấy uống cà phê vừa phải giúp giảm trung bình 15% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân trong các quãng thời gian theo dõi từ vài năm cho đến vài chục năm.

Lợi ích cao nhất lên tuổi thọ được tìm thấy ở những người uống khoảng 3,5 tách mỗi ngày.

Khi nghiên cứu cụ thể mối liên hệ của cà phê với bệnh tim mạch, là nhóm nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới, các tác giả nhận thấy rằng với 3-5 tách cà phê mỗi ngày, nguy cơ tử vong cũng giảm 15%.

Với bệnh tiểu đường type 2, mức giảm nguy cơ lên tới 29% và chỉ cần bạn là người thường xuyên uống cà phê.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã xác định lợi ích của cà phê đối với ung thư gan, ung thư tử cung, bệnh Parkinson và các rối loạn nhận thức.

Tác dụng bảo vệ của thức uống này cũng được ghi nhận đối với các bệnh về đường hô hấp và bệnh thận.

Bên cạnh đó, cà phê cũng đem lại lợi ích lên tuổi thọ và sức khỏe theo cách gián tiếp: Người nạp thường xuyên caffeine từ cà phê có xu hướng đi bộ nhiều hơn 1.000 bước mỗi ngày so với người không uống. Hoạt động này mang lại lợi ích rất lớn.

Trước đó, đã có các nghiên cứu cho thấy cà phê cũng có tính năng như một thức uống thể thao hiệu quả, giúp bạn tập luyện với hiệu suất cao hơn.

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý với phụ nữ mang thai, nên hạn chế tiêu thụ cà phê ở mức thấp hơn, sao cho lượng caffeine tiêu thụ hàng ngày không vượt quá 200 mg/ngày.

Ngoài ra, việc uống quá nhiều cà phê có chứa caffeine cũng không tốt, có thể gây lo lắng hoặc rối loạn giấc ngủ.

Các tác giả cũng khuyên mọi người nên hạn chế lượng đường, sữa thêm vào cà phê, bởi nếu thêm vào quá nhiều, chúng có thể làm giảm bớt các lợi ích của thức uống này.

Uống trà giúp sống lâu, trừ phi bạn pha theo cách này

Uống trà giúp sống lâu, trừ phi bạn pha theo cách này

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới đã chỉ ra cách uống trà giúp đẩy lùi nguy cơ tử vong sớm, nhất là do bệnh tim mạch và ung thư.

4 món ăn, uống khuya khiến bạn dễ gặp ác mộng nhất

(NLĐO) - Ngoài các món ăn, uống dễ gây ác mộng, nghiên cứu mới cũng chỉ ra 3 món giúp bạn ngon giấc hơn nếu buộc phải ăn gần giờ đi ngủ.

Phát hiện lý do người hay uống cà phê thường trẻ hơn tuổi

(NLĐO) - Các nhà khoa học Anh phát hiện ra rằng caffeine trong cà phê hoặc trà có thể đảo ngược "công tắc tế bào" quan trọng.

cà phê uống cà phê vừa phải uống cà phê hàng ngày caffeine sống lâu nhờ uống cà phê
