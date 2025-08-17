HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Lý do bạn nên uống cà phê vào những ngày nóng nực

Anh Thư

(NLĐO) - Nhóm tác giả từ Đại học Tsukuba (Nhật Bản) đã xóa bỏ một mối hiểu lầm về cà phê.

Viết trên tạp chí khoa học Medicine & Science in Sport & Exercise, các nhà nghiên cứu của Đại học Tsukuba chỉ ra rằng uống cà phê rất có lợi cho người tập thể dục - thể thao, nhất là trong những ngày nóng nực.

Lý do bạn nên uống cà phê vào những ngày nóng nực - Ảnh 1.

Cà phê là thức uống tốt cho người tập thể dục - thể thao, đặc biệt là trong các ngày nóng - Ảnh minh họa: HEALTHLINE

Theo Medical Xpress, trước đây từng có nghiên cứu cho rằng uống cà phê trong những ngày nóng là không nên đối với người có ý định tập luyện.

Công trình đó cho rằng tuy cà phê chứa caffeine giúp cải thiện hiệu suất tập luyện, nhưng nó cũng gây căng thẳng, tăng thân nhiệt nhiều hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới lại chứng minh điều ngược lại. Các tác giả đã tuyển chọn một nhóm tình nguyện viên nam nữ khỏe mạnh, tập luyện trong thời tiết nóng. Họ đều nhận được lượng cà phê vừa phải trong buổi tập kéo dài.

Kết quả cho thấy lượng caffeine trong máu tăng dần trong quá trình tập luyện giúp buổi tập luyện cường độ cao kéo dài hơn, với mức độ gắng sức thấp hơn.

Điều này cho thấy caffeine giúp cải thiện hiệu suất tập luyện rất tốt, nhất là khi phải tập thời gian dài dưới trời nóng.

Việc tiêu thụ caffeine cũng không hề làm trầm trọng thêm tình trạng thở gấp do tăng thân nhiệt, cũng không làm giảm tưới máu não khi tập thể dục.

Còn sự gia tăng căng thẳng tim mạch và nhiệt độ cơ thể cao hơn và cuối buổi tập không phải do caffeine, mà đơn giản là do những người uống cà phê có xu hướng tập nhiều hơn vì họ lâu mệt hơn, cảm thấy khỏe hơn khi thực hiện các bài tập.

Phát hiện này củng cố thêm một loạt bằng chứng cho thấy cà phê có thể được coi như một loại thức uống thể thao đơn giản, dễ tiếp cận đối với người thường xuyên tập luyện.

