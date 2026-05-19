Khoảng 0 giờ 25 phút ngày 19-5, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường ĐT609C qua địa bàn xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) do Trung tá Nguyễn Văn Hòa làm tổ trưởng, phát hiện hai thanh niên đi trên xe Exciter chở theo một bao tải có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Kẻ trộm chó bỏ lại xe máy cùng bao tải chứa 13 con chó

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ vây bắt đối tượng. Khi đến đoạn đường vắng, hai đối tượng đã bỏ lại xe rồi chạy vào khu vực rừng để tẩu thoát.

13 con chó bị bắt trộm

Kiểm tra hiện trường, tổ công tác phát hiện 1 xe máy Exciter mang biển kiểm soát 92N1-153.XX cùng 1 bao tải bên trong chứa 13 con chó đã chết.

Toàn bộ tang vật và phương tiện đã được tổ công tác bàn giao cho Công an xã Hà Nha tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.