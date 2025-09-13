Nhật Bản: Cô ngựa đua gây thương nhớ vì... cả đời đua không thắng trận nào

"Cô ngựa" ra đi tại trang trại Martha, tỉnh Chiba, trong vòng tay của những nhân viên chăm sóc gắn bó nhiều năm qua.

Nguyên nhân cái chết được xác định là do bệnh đau bụng - tình trạng đầy hơi đường ruột nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao ở loài ngựa.

Trước đó một ngày, Haru Urara có dấu hiệu mệt mỏi và bác sĩ thú y đã được gọi đến. Mặc dù được chăm sóc cả đêm, sức khỏe của nó bất ngờ xấu đi vào lúc bình minh ngày 9-9 và dẫn đến tử vong.

Haru Urara, huyền thoại "bách bại" của Nhật Bản. Nguồn: Martha Farm, Cygames

Bà Yuko Miyahara, người chăm sóc Haru Urara, xúc động chia sẻ: "Ở tuổi 29, tương đương gần 90 tuổi ở người, nó vẫn khỏe mạnh cho đến khi ngã bệnh. Gần đây, rất nhiều người đã đến tận nơi để gặp Haru Urara, không chỉ ở Nhật mà cả từ nước ngoài. Thật đáng tiếc khi nó ra đi đột ngột như vậy".

Tên gọi Haru Urara có nghĩa là "mùa xuân rực rỡ". "Cô nàng" bắt đầu sự nghiệp đua ngựa từ năm 1998 nhưng chỉ thực sự trở nên nổi tiếng vào năm 2003 khi báo chí đưa tin về thất bại thứ 80 liên tiếp của nó.

Với chiếc mặt nạ Hello Kitty màu hồng - đỏ đặc trưng, Haru Urara tiếp tục để thua toàn bộ 113 cuộc đua trước khi giải nghệ vào năm 2004.

Haru Urara ở trường đua ngựa Kochi ở Kochi (Nhật Bản) tháng 5-2024. Ảnh: Kyodo News

Dù chưa từng nếm trải vinh quang chiến thắng, Haru Urara lại được người dân Nhật Bản yêu mến đặc biệt. Nhiều người gọi nó là "ngôi sao sáng của những kẻ thua cuộc" và coi nó như biểu tượng của sự kiên cường.

Vé cược mang tên Haru Urara, dù gần như chắc chắn là vé thua, lại trở thành những tấm bùa may mắn chống tai nạn giao thông hoặc mất việc. Có tấm vé được bán với giá tới 3.000 yen. Ngoài ra, đồ lưu niệm và thú nhồi bông của Haru Urara còn có giá cao hơn cả nhiều ngựa đua từng chiến thắng.

Sức hút của Haru Urara không chỉ dừng lại ở Nhật Bản. Vào tháng 7-2025, cô ngựa tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện dưới hình tượng nhân vật anime tóc hồng trong trò chơi di động Uma Musume Pretty Derby, thu hút một thế hệ người hâm mộ hoàn toàn mới.

Sự ra đi của Haru Urara khép lại cuộc đời một "huyền thoại" đặc biệt của làng đua ngựa Nhật Bản. Không cần chiến thắng, nó vẫn để lại dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ - như một biểu tượng của sự kiên trì, bất chấp thất bại.