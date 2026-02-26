HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ngô Thanh Vân "cười ngất" trước màn chúc sinh nhật của chồng

Minh Khuê

(NLĐO) - Ngô Thanh Vân được chồng doanh nhân kiêm đầu bếp Huy Trần hát mừng sinh nhật theo giai điệu cải lương.

Ngày 26-2, Ngô Thanh Vân chia sẻ video clip Huy Trần diện áo bà ba hồng, đeo khăn rằn, kính râm, tay cầm điện thoại hát mừng sinh nhật vợ. Khác biệt hơn cả, anh hát theo giai điệu cải lương, không hay nhưng lạ và tạo tiếng cười sảng khoái cho vợ.

Ngô Thanh Vân "cười ngất" trước màn chúc sinh nhật của chồng - Ảnh 1.

Ngô Thanh Vân tập trung cho gia đình và việc kinh doanh

Ngô Thanh Vân "cười ngất" trước màn chúc sinh nhật của chồng - Ảnh 2.

Gia đình nhỏ của Ngô Thanh Vân

Huy Trần hát mừng sinh nhật vợ

Trong khi đó, con gái của cặp đôi là bé Gạo, ngồi ghế tập đi, xuất hiện trong khung hình. Ngô Thanh Vân thì tay cầm thớt gỗ cổ vũ.

"Năm ngoái, 5 giờ sáng chồng đã "móc mắt, bứt tóc" giật dậy hát mừng sinh nhật. Năm nay, hotboy miền Tây hồng lè còn thêm đồng chí… con! Quá dễ thương, đáng yêu, yêu hai ba con nhiều" - Ngô Thanh Vân hạnh phúc chia sẻ.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ chúc mừng sinh nhật "đả nữ" và không quên bình luận màn ca hát của Huy Trần. Ca sĩ, diễn viên Jun Phạm nhắn nhủ cháu: "Gạo ơi, hợp tác nào con!". Khán giả trêu đùa: "Con gái nể ba nên mới ráng ngồi nghe hết bài", "Ông Huy hát hay nên lần sau bớt hát lại", "Hát hay quá con gái bịt tai lại"…

Ngô Thanh Vân và Huy Trần đám cưới tại Na Uy năm 2021 và đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5-2022. Sau thời gian dài "tìm con" khá gian nan bằng phương pháp IVF, cả hai có bé Gạo vào tháng 8-2025. "Đả nữ" dành thời gian bên gia đình nhỏ và công việc kinh doanh, cô chưa trở lại màn ảnh rộng.

chúc mừng sinh nhật hát cải lương Ngô Thanh Vân Huy Trần đả nữ màn ảnh
