Thời sự Chính trị

Ngoại giao kinh tế: Trợ lực cho phía Nam

Tin, ảnh: Xuân Mai

(NLĐO) - Sự kiện ngày 31-3 nhằm kết nối nguồn lực quốc tế, tháo gỡ khó khăn và vạch ra phương hướng thúc đẩy ngoại giao kinh tế phục vụ sự phát triển bền vững.

Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi tọa đàm quan trọng giữa Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2025-2028 và đại diện các địa phương phía Nam vào chiều 31-3 tại TP HCM.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM Trần Xuân Thủy phát biểu tại tọa đàm hôm 31-3

Xuyên suốt buổi tọa đàm, mục tiêu được Bộ Ngoại giao và các đại biểu nhấn mạnh là sự hiệu quả và kết quả thực chất. Tọa đàm không chỉ dừng lại ở việc giao lưu, mà là cơ hội để các đại sứ, tổng lãnh sự nắm bắt chính xác "đầu bài" từ các địa phương và doanh nghiệp trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. 

Bộ Ngoại giao cam kết ưu tiên hỗ trợ tối đa, yêu cầu các đại sứ phải có kế hoạch hành động cụ thể, có thời hạn và cơ chế đánh giá mức độ hoàn thành minh bạch vào cuối nhiệm kỳ.

Đại diện cho Bộ Ngoại giao, bà Luyện Minh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Kinh tế, khẳng định định hướng tập trung vào ngoại giao kinh tế và khoa học công nghệ nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bà nhấn mạnh Bộ Ngoại giao sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp tại các triển lãm quốc tế, giúp nâng cao vị thế gian hàng Việt Nam.

Bà Luyện Minh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Kinh tế, Bộ Ngoại giao phát biểu tại sự kiện.

Bà cho biết trong kế hoạch trọng tâm 2026-2027, Bộ Ngoại giao sẽ làm việc sát sao với các Sở Ngoại vụ để gắn kết chặt chẽ hơn nữa. Mục tiêu là xác định các đối tác tiềm năng (quốc gia, tập đoàn lớn, địa phương quốc tế) và thiết kế các hoạt động cụ thể nhằm mang lại kết quả đo lường được.

Tọa đàm giữa Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2025-2028 và đại diện các địa phương phía Nam chiều 31-3 tại TP HCM.

Dưới góc độ hội nhập thị trường khó tính, bà Nguyễn Hương Trà, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg, Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), cho biết EU mang lại lợi ích to lớn nếu Việt Nam đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe.

Bà cam kết hỗ trợ cảnh báo sớm các biện pháp phòng vệ thương mại, đồng hành tháo gỡ vướng mắc về dư lượng hóa chất hay chống bán phá giá. Tận dụng thế mạnh của Bỉ với hệ thống cảng biển lớn thứ hai châu Âu, Đại sứ quán sẵn sàng làm cầu nối phát triển logistics, hàng hải và đóng tàu, đồng thời yêu cầu các địa phương chuẩn bị sẵn sàng năng lực nhân sự để tiếp nhận các dự án hợp tác.

Bà Nguyễn Hương Trà, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg, Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), phát biểu tại tọa đàm.

Đại diện cho tiếng nói của khối doanh nghiệp sản xuất, ông Nguyễn Trọng Luật, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP HCM (HASI), nhấn mạnh HASI mong muốn các đại sứ làm cầu nối đưa doanh nghiệp tiến vào thị trường châu Âu nhằm đa dạng hóa đầu ra trong bối cảnh rào cản thuế quan tại Mỹ đang gia tăng. Chú trọng kết nối để tiếp nhận công nghệ cơ khí chính xác, tự động hóa và đặc biệt là vi mạch điện tử từ châu Âu, phục vụ cho nghiên cứu và phát triển, tiến tới sản xuất chip trong 5-10 năm tới.

Phản hồi lại những nhu cầu cấp thiết từ các địa phương như Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai về giải quyết bài toán "được mùa mất giá" và nâng tầm công nghiệp hỗ trợ, ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), đã đưa ra những tư vấn thực tế. 

Theo ông Sơn, Nhật Bản rất khắt khe về thông tin. Để hợp tác xây dựng cảng cá, công nghệ bảo quản sau thu hoạch hay chuỗi cung ứng, phía Việt Nam phải có văn bản đề xuất cực kỳ chi tiết về nhu cầu, hình thức. Ông cũng lưu ý cần có các doanh nghiệp lớn của Việt Nam dẫn dắt để quá trình mua lại công nghệ và tham gia chuỗi giá trị diễn ra thuận lợi.

Các địa phương phía Nam cũng bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong việc giới thiệu, kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm năng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển trong phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp xanh, công nghiệp chế biến, phát triển du lịch…

Buổi tọa đàm khép lại với sự thống nhất cao. Sự cộng hưởng giữa quyết tâm của Bộ Ngoại giao, tầm nhìn chiến lược của các đại sứ và sự chuẩn bị chủ động từ các địa phương, doanh nghiệp hứa hẹn sẽ tạo ra những bước đột phá mới, đưa kinh tế các tỉnh phía Nam hội nhập sâu rộng và thực chất hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

