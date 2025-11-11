HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngoại giao phát huy vai trò tiên phong

D.Ngọc - M.Chiến

Thủ tướng đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân của Bộ Ngoại giao có thành tích xuất sắc

 Ngày 10-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025 - 2030 có chủ đề: "Xây dựng ngành ngoại giao Việt Nam bản lĩnh, kỷ cương, kỷ luật, hiện đại, chuyên nghiệp; phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng nhìn nhận kết quả phong trào thi đua yêu nước của Bộ Ngoại giao với 5 cụm từ khóa: "Giữ vững môi trường", "Mở rộng cục diện", "Nâng cao thế lực", "Phát huy vai trò", "Xây dựng nền tảng".

Ngoại giao phát huy vai trò tiên phong - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng nhất; hạng ba và Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp triển khai công tác đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao vai trò, đóng góp của Việt Nam trong nền chính trị quốc tế, nền kinh tế toàn cầu, văn minh nhân loại.

Dịp này, Thủ tướng đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân của Bộ Ngoại giao có thành tích xuất sắc.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên năm 2025 có chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ: Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số". Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với tinh thần hợp tác, trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam, cùng nhau kiến tạo một nền kinh tế xanh, cạnh tranh và bền vững, vì thịnh vượng chung của cả khu vực và thế giới.

