Ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Hôm nay 25-10, tại kỳ thứ 10, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Lê Hoài Trung.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: VGP

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê quán TP Huế, là Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao, Cử nhân Đại học Ngoại giao. Ông Lê Hoài Trung là Bí thư Trung ương Đảng từ tháng 10-2023; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII.

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung:

- Từ tháng 10-1982 đến 2-1998, ông là chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung, Bộ Ngoại giao; Tùy viên; Bí thư thứ Ba, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York, Mỹ; Chuyên viên Vụ Các Tổ chức Quốc tế, Trợ lý Vụ trưởng.

- Từ tháng 3-1998 đến 11-2010, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế; Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

- Từ 12-2010 đến 7-2011, ông giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ bậc II.

- Từ tháng 8-2011 đến 10-2014, ông là Thứ trưởng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nước ngoài tại Mỹ; Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực New York.

- Từ tháng 11-2014 đến 4-2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, phụ trách quan hệ của Việt Nam với các nước Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương, Tổ chức ASEAN; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

- Từ tháng 5-2016 đến 12-2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia.

- Từ tháng 1-2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

- Tháng 6-2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố ông Lê Hoài Trung trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế.

- Ngày 6-10-2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

- Từ tháng 8-2025 đến nay, ông là Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.