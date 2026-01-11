Ngọc Anh thăng hoa, Hồng Nhung nhận tràng pháo tay không ngớt trong concert đầu năm

Tối 10-1, đêm nhạc "Hoài niệm" với các ca khúc của Trịnh Công Sơn và Phú Quang đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Hồng Nhung hoàn toàn chinh phục khán giả

Hai nhạc sĩ, hai thế giới âm nhạc, hai cách yêu đời khác nhau nhưng lại gặp nhau ở chữ "tình". Nếu Trịnh Công Sơn để lại những ca khúc đầy chất tự sự, chiêm nghiệm, triết lý thì Phú Quang mang đến âm nhạc của ký ức, của những cảm xúc rất thật, rất đời. Đêm nhạc không đặt họ cạnh nhau để so sánh mà để họ soi chiếu, bổ sung cho nhau, như hai mạch chảy song song trong ký ức người yêu nhạc.

Hồng Nhung là giọng ca gắn bó lâu năm với cả hai nhạc sĩ. Nữ ca sĩ được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dìu dắt từ khi mới vào TP HCM sinh sống, lập nghiệp và cũng là gương mặt quen thuộc trong các đêm nhạc riêng của nhạc sĩ Phú Quang sau này. Cô nhận ra cả Trịnh Công Sơn và Phú Quang đều dành sự ngưỡng mộ sâu sắc cho vẻ đẹp Hà Nội, cho tình yêu nảy nở trên từng con phố nhỏ của thủ đô và cả hai nhạc sĩ đều cho thấy cuộc đời là hữu hạn còn tình yêu là vô cùng.

Nữ ca sĩ nhận nhiều tràng pháo tay không dứt

Nữ ca sĩ thăng hoa và nhận những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả qua các nhạc phẩm: "Về lại phố xưa", "Nhớ mùa thu Hà Nội" (Phú Quang), "Ru em từng ngón xuân hồng", "Huyền thoại mẹ" (Trịnh Công Sơn).

Trước khi biểu diễn "Huyền thoại mẹ", Hồng Nhung nhớ lại kỷ niệm lần đầu thu âm ca khúc này khi còn là một cô gái mới lớn. Ngày ấy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngồi co ro trên sàn nhà, nghe cô hát rồi khóc nức nở như một đứa trẻ vì nhớ đến mẹ. Những năm song hành bên nhạc sĩ, cô nhận ra người phụ nữ được ông dành tình yêu to lớn nhất chính là mẹ.

Hồng Nhung và Ngọc Anh song ca

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của đêm nhạc là khi NSND Lê Khanh đọc lại tâm sự của nhạc sĩ Phú Quang về mẹ, người phụ nữ hi sinh âm thầm trong chiến tranh để con có thể lớn khôn. Tình cảm dành cho mẹ của nhạc sĩ được ca sĩ Ngọc Anh thể hiện đầy xúc động với ca khúc "Mẹ".

Ca sĩ Ngọc Anh

Ngọc Anh tiếp tục dẫn dắt khán giả "Dương cầm lạnh", "Nỗi nhớ", "Romace 3", "Khúc mùa thu", "Nỗi nhớ mùa đông" và "Điều giản dị". Mỗi lần cô cất giọng, khán phòng lại vang lên những tràng pháo tay không ngớt, như sự ghi nhận cho một giọng ca đã chín muồi qua năm tháng. Những giai điệu chậm, sâu, để rồi ở đoạn cuối bùng nổ cảm xúc, khiến khán giả như được dẫn dắt qua nhiều tầng cảm xúc khác nhau.

Ngọc Anh thăng hoa khi thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang

Ngọc Anh cho biết nhạc sĩ Phú Quang viết riêng "Khúc mùa thu" cho nghệ sĩ Lê Dung và phải rất lâu sau khi nghệ sĩ qua đời, cô mới dám hát ca khúc này.

Điểm nhấn của chương trình là những màn song ca "Mưa hồng" của Quang Hà và Bằng Kiều hay "Chiều đông Mát-cơ-va" do Ngọc Anh - Hồng Nhung thể hiện. Ngọc Anh nói cô sởn da gà khi song ca cùng đàn chị mà mình luôn ngưỡng mộ.

Ca sĩ Quang Hà với những màn trình diễn khiến khán phòng nhiều lúc lặng đi rồi vang lên những tiếng vỗ tay không ngớt

Khi biểu diễn chung, Ngọc Anh càng được truyền cảm hứng từ năng lượng tích cực cũng như bản lĩnh của Hồng Nhung. Cô cũng bày tỏ niềm vui khi thấy Hồng Nhung nỗ lực vượt qua những biến cố để trở lại sân khấu. Đáp lại, Hồng Nhung dành cho đàn em lời động viên chân thành: tin rằng Ngọc Anh sẽ còn thành công rực rỡ hơn nữa.

Bằng Kiều là giọng ca quen thuộc với nhạc Phú Quang lẫn nhạc Trịnh Công Sơn

"Hoài niệm" do Thăng Long show tổ chức không đơn thuần là một đêm diễn, đó là hành trình trở về với những giai điệu đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ khán giả, là nơi cảm xúc đong đầy và chân thật. Các ca khúc trong đêm nhạc đều được nhạc sĩ Vũ Huyền Trung và các cộng sự phối khí, làm mới hoàn toàn. Chương trình do Giáng Hương - con gái thứ 2 của nhạc sĩ Phú Quang chỉ đạo nghệ thuật và Ruby Ngọc phụ trách sản xuất.