Ngọc Anh thăng hoa, Hồng Nhung nhận tràng pháo tay không ngớt trong concert đầu năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ngọc Anh thăng hoa, Hồng Nhung nhận tràng pháo tay không ngớt trong concert đầu năm

Yến Anh, ảnh Mạnh Nguyễn

(NLĐO)- Các nghệ sĩ đem đến cho khán giả những phút giây lắng đọng đầy cảm xúc với "Hoài niệm", điểm hẹn cho những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn và Phú Quang.

Tối 10-1, đêm nhạc "Hoài niệm" với các ca khúc của Trịnh Công SơnPhú Quang đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Ngọc Anh thăng hoa, Hồng Nhung nhận tràng pháo tay không ngớt trong concert đầu năm - Ảnh 1.

Hồng Nhung hoàn toàn chinh phục khán giả

Hai nhạc sĩ, hai thế giới âm nhạc, hai cách yêu đời khác nhau nhưng lại gặp nhau ở chữ "tình". Nếu Trịnh Công Sơn để lại những ca khúc đầy chất tự sự, chiêm nghiệm, triết lý thì Phú Quang mang đến âm nhạc của ký ức, của những cảm xúc rất thật, rất đời. Đêm nhạc không đặt họ cạnh nhau để so sánh mà để họ soi chiếu, bổ sung cho nhau, như hai mạch chảy song song trong ký ức người yêu nhạc.

Hồng Nhung là giọng ca gắn bó lâu năm với cả hai nhạc sĩ. Nữ ca sĩ được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dìu dắt từ khi mới vào TP HCM sinh sống, lập nghiệp và cũng là gương mặt quen thuộc trong các đêm nhạc riêng của nhạc sĩ Phú Quang sau này. Cô nhận ra cả Trịnh Công Sơn và Phú Quang đều dành sự ngưỡng mộ sâu sắc cho vẻ đẹp Hà Nội, cho tình yêu nảy nở trên từng con phố nhỏ của thủ đô và cả hai nhạc sĩ đều cho thấy cuộc đời là hữu hạn còn tình yêu là vô cùng.

Ngọc Anh thăng hoa, Hồng Nhung nhận tràng pháo tay không ngớt trong concert đầu năm - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ nhận nhiều tràng pháo tay không dứt

Nữ ca sĩ thăng hoa và nhận những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả qua các nhạc phẩm: "Về lại phố xưa", "Nhớ mùa thu Hà Nội" (Phú Quang), "Ru em từng ngón xuân hồng", "Huyền thoại mẹ" (Trịnh Công Sơn).

Trước khi biểu diễn "Huyền thoại mẹ", Hồng Nhung nhớ lại kỷ niệm lần đầu thu âm ca khúc này khi còn là một cô gái mới lớn. Ngày ấy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngồi co ro trên sàn nhà, nghe cô hát rồi khóc nức nở như một đứa trẻ vì nhớ đến mẹ. Những năm song hành bên nhạc sĩ, cô nhận ra người phụ nữ được ông dành tình yêu to lớn nhất chính là mẹ.

Ngọc Anh thăng hoa, Hồng Nhung nhận tràng pháo tay không ngớt trong concert đầu năm - Ảnh 3.

Hồng Nhung và Ngọc Anh song ca

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của đêm nhạc là khi NSND Lê Khanh đọc lại tâm sự của nhạc sĩ Phú Quang về mẹ, người phụ nữ hi sinh âm thầm trong chiến tranh để con có thể lớn khôn. Tình cảm dành cho mẹ của nhạc sĩ được ca sĩ Ngọc Anh thể hiện đầy xúc động với ca khúc "Mẹ".

Ngọc Anh thăng hoa, Hồng Nhung nhận tràng pháo tay không ngớt trong concert đầu năm - Ảnh 4.

Ca sĩ Ngọc Anh

Ngọc Anh tiếp tục dẫn dắt khán giả "Dương cầm lạnh", "Nỗi nhớ", "Romace 3", "Khúc mùa thu", "Nỗi nhớ mùa đông" và "Điều giản dị". Mỗi lần cô cất giọng, khán phòng lại vang lên những tràng pháo tay không ngớt, như sự ghi nhận cho một giọng ca đã chín muồi qua năm tháng. Những giai điệu chậm, sâu, để rồi ở đoạn cuối bùng nổ cảm xúc, khiến khán giả như được dẫn dắt qua nhiều tầng cảm xúc khác nhau.

Ngọc Anh thăng hoa, Hồng Nhung nhận tràng pháo tay không ngớt trong concert đầu năm - Ảnh 5.

Ngọc Anh thăng hoa khi thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang

Ngọc Anh cho biết nhạc sĩ Phú Quang viết riêng "Khúc mùa thu" cho nghệ sĩ Lê Dung và phải rất lâu sau khi nghệ sĩ qua đời, cô mới dám hát ca khúc này.

Điểm nhấn của chương trình là những màn song ca "Mưa hồng" của Quang Hà và Bằng Kiều hay "Chiều đông Mát-cơ-va" do Ngọc Anh - Hồng Nhung thể hiện. Ngọc Anh nói cô sởn da gà khi song ca cùng đàn chị mà mình luôn ngưỡng mộ. 

Ngọc Anh thăng hoa, Hồng Nhung nhận tràng pháo tay không ngớt trong concert đầu năm - Ảnh 6.

Ca sĩ Quang Hà với những màn trình diễn khiến khán phòng nhiều lúc lặng đi rồi vang lên những tiếng vỗ tay không ngớt

Khi biểu diễn chung, Ngọc Anh càng được truyền cảm hứng từ năng lượng tích cực cũng như bản lĩnh của Hồng Nhung. Cô cũng bày tỏ niềm vui khi thấy Hồng Nhung nỗ lực vượt qua những biến cố để trở lại sân khấu. Đáp lại, Hồng Nhung dành cho đàn em lời động viên chân thành: tin rằng Ngọc Anh sẽ còn thành công rực rỡ hơn nữa.

Ngọc Anh thăng hoa, Hồng Nhung nhận tràng pháo tay không ngớt trong concert đầu năm - Ảnh 7.

Bằng Kiều là giọng ca quen thuộc với nhạc Phú Quang lẫn nhạc Trịnh Công Sơn

"Hoài niệm" do Thăng Long show tổ chức không đơn thuần là một đêm diễn, đó là hành trình trở về với những giai điệu đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ khán giả, là nơi cảm xúc đong đầy và chân thật. Các ca khúc trong đêm nhạc đều được nhạc sĩ Vũ Huyền Trung và các cộng sự phối khí, làm mới hoàn toàn. Chương trình do Giáng Hương - con gái thứ 2 của nhạc sĩ Phú Quang chỉ đạo nghệ thuật và Ruby Ngọc phụ trách sản xuất. 

Ngọc Anh thăng hoa, Hồng Nhung nhận tràng pháo tay không ngớt trong concert đầu năm - Ảnh 8.

Các ca sĩ đưa khán giả trở về với những giai điệu đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ người nghe

 

Tin liên quan

Nhớ nhạc sĩ Phú Quang với "Những mảnh hồi ức chợt hiện"

Nhớ nhạc sĩ Phú Quang với "Những mảnh hồi ức chợt hiện"

(NLĐO)- "Những mảnh hồi ức chợt hiện" của nhạc sĩ Phú Quang sẽ đến với khán giả tối 7 và 8-12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Các nghệ sĩ dành nhiều thời gian luyện tập cho đêm nhạc của ông

Trịnh Công Sơn Hồng Nhung Ngọc Anh phú quang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo