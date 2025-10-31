Âm nhạc Trịnh Công Sơn lên sân khấu kịch

Đạo diễn Minh Nguyệt cho biết sau thành công của vở "Bút máu" (cảm tác từ tác phẩm văn học của nhà văn Vũ Hạnh - đoạt giải A tại Trại Sáng tác kịch bản 2025 do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức), bà sẽ dàn dựng vở "Ngày sau sỏi đá".

Đạo diễn Minh Nguyệt và NSƯT Võ Minh Lâm

"Ngày sau sỏi đá" được sáng tác dựa theo lời ca khúc "Diễm xưa" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vở kịch này sẽ có sự tham gia của NSƯT Võ Minh Lâm và nhiều nghệ sĩ khác. Âm nhạc chủ đạo của "Ngày sau sỏi đá" là dòng nhạc Trịnh Công Sơn.

Đạo diễn Minh Nguyệt từng dàn dựng hàng loạt vở kịch như: "Tôi chờ ông đạo diễn", "Tiếng chim vườn Ngọc Lan", "Cánh đồng bất tận", "Trái tim kiêu hãnh", "Tiếng chim vườn Ngọc", "Bút máu"… Trong đó, nhiều vở đã nhận được sự quan tâm của công chúng và lời khen ngợi từ các nhà chuyên môn.