Ngọc Cương nối nghiệp cha – cố nghệ sĩ Chinh Nhân, tiếp lửa cho tuồng cổ Huỳnh Long





NS Bình Tinh và Ngọc Cương trong trích đoạn trích đoạn "Rạng chói sơn hà"

Sự xuất hiện của diễn viên trẻ Ngọc Cương trong vai phản diện đầu tiên – vua Nguyễn Ánh (Chương trình "Tự tình quê hương – Cải lương tâm sử" – Thanh Thanh Tâm hạnh ngộ - diễn tối 28-3 tại Nhà hát Trần Hữu Trang) được xem là một thử thách nghề nghiệp, dấu mốc cho hành trình kế nghiệp cha một cách bản lĩnh của diễn viên Ngọc Cương. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị Nhân lực tại Trường Đại học Hoa Sen. Anh tốt nghiệp loại Khá vào tháng 7-2025.

Ngọc Cương nỗ lực không ngừng

Trên thực tế, từ dòng chảy của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, nhiều gương mặt mới đang dần định hình bản sắc giữa truyền thống và hơi thở sân khấu đương đại. Trong số đó có diễn viên Ngọc Cương. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật – con trai của cố nghệ sĩ Chinh Nhân (HCV giải Trần Hữu Trang 1997), mẹ là nghệ sĩ Bảo Ngọc (con gái kép độc – nghệ sĩ Thanh Phú), cháu nội của cố nghệ sĩ Đức Lợi và soạn giả Bạch Mai.

Ngọc Cương mang theo cả một "gia tài vô hình" khi bước lên sân khấu. Năm 6 tuổi anh đã được diễn vai bé Sang trong phiên bản cải lương "Lá sầu riêng" do NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng trên Sân khấu Vàng, đóng cùng NSƯT Út Bạch Lan, NSND Minh Vương, NSND Lệ Thủy…và bé Ngọc Cương thời đó đã nổi tiếng với hàng loạt các vai diễn nhí trên sân khấu cải lương và cải lương video.

NS Bình Tinh, Ngọc Cương và bé Bella Cát Tiên trong trích đoạn "Rạng chói sơn hà"

Trong chương trình của NSƯT Thanh Thanh Tâm, Ngọc Cương lần đầu thử sức với vai phản diện – vua Nguyễn Ánh trong trích đoạn "Rạng chói sơn hà". Đây là lựa chọn không dễ dàng với một diễn viên trẻ, bởi vai phản diện trong tuồng cổ đòi hỏi sự dày dạn về tâm lý, tiết chế hình thể và đặc biệt là khả năng xử lý làn điệu một cách có chiều sâu.

Điều đáng chú ý, thay vì "diễn cho tròn vai", Ngọc Cương đã bắt đầu tạo được dấu ấn riêng: ánh mắt sắc, tiết tấu đài từ chắc, xử lý lớp diễn có ý thức.

Những yếu tố ấy cho thấy anh đang bắt đầu hiểu nghề, chịu khó rèn luyện và nỗ lực tìm kiếm cho bản thân nhiều vai diễn hay. Trong nghệ thuật cải lương tuồng cổ, vai phản diện không đơn thuần là "cái ác" trên bề mặt. Đó là những nhân vật có chiều sâu tâm lý, tác nhân gieo rắc mọi kinh hoàng cho nhân vật chính, nên đòi hỏi diễn viên phải nắm được cả thần thái quyền lực lẫn bi kịch nội tâm.

Việc diễn viên Ngọc Cương được giao vai Nguyễn Ánh cho lần thử sức đầu tiên là một "phép thử nặng ký". Nhưng chính ở lựa chọn này, giới chuyên môn nhìn thấy một hướng đi: không né vai khó, không chọn lối an toàn.

NS Bình Tinh, Ngọc Cương và bé Bella Cát Tiên

Ngọc Cương đa dạng trong diễn xuất

Không chỉ gắn bó với đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Ngọc Cương còn tham gia sân khấu kịch tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, đó là một môi trường mang tính thử nghiệm và đào tạo thế hệ diễn viên trẻ.

Tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp về Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân tổ chức tại Hà Nội, anh tiếp tục gây chú ý với vai diễn người chiến sĩ công an trong vở "Cuộc đoàn tụ cảm xúc" (tác giả Hoài Hương, đạo diễn Lê Quốc Nam). Nếu ở tuồng cổ, Ngọc Cương phải diễn xuất trong vũ đạo, thể hiện nhiều động tác ước lệ, thì ở kịch nói, anh cần giải phóng cảm xúc theo lối hiện thực. Việc di chuyển giữa hai hình thức biểu diễn khác nhau là một lợi thế, đồng thời cũng là thách thức lớn, bởi nó đòi hỏi khả năng chuyển hóa ngôn ngữ diễn xuất.

Nhưng chính sự "đa dạng hóa sân khấu" này đang giúp Ngọc Cương tránh rơi vào lối mòn của nghệ sĩ truyền thống, chỉ sống trong một không gian biểu diễn cố định.

Diễn viên Ngọc Cương (giữa) trong ngày tốt nghiệp đại học. Anh gắn hình ngày vui của đời mình với cha và bà nội (cố nghệ sĩ Chinh Nhân, cố soạn giả Bạch Mai) làm kỷ niệm của bản thân

Một thế hệ tiếp nối thương hiệu Huỳnh Long

Sự nỗ lực không ngừng của Ngọc Cương không thể tách rời bối cảnh của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long – nơi nghệ sĩ Bình Tinh đang nỗ lực giữ lửa và làm mới thương hiệu. Việc một thành viên trẻ trong gia tộc gắn bó với sân khấu truyền thống, được khán giả đón nhận, mang ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện cá nhân.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Bella Cát Tiên – con gái nghệ sĩ Bình Tinh trong cùng trích đoạn "Rạng chói sơn hà", với vai con gái nữ tướng Bùi Thị Xuân, cũng góp phần tạo nên một bức tranh đa thế hệ.

Câu chuyện của Ngọc Cương gợi ra một vấn đề lớn hơn của sân khấu truyền thống: kế nghiệp không thể dừng ở việc "giữ nghề", mà phải tái tạo giá trị nghề trong bối cảnh mới.

"Ngọc Cương đang ở giai đoạn đầu của hành trình phấn đấu. Những gì cháu đã thể hiện từ vai phản diện đầu tiên cho thấy một hướng đi đáng kỳ vọng. Tôi nhớ đến anh trai tôi khi xem Ngọc Cương diễn" – NS Bình Tinh nói.



