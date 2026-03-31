HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Chi Pu: "Dừng một giấc mơ để theo đuổi giấc mơ lớn hơn"

Thùy Trang

(NLĐO) - Chi Pu thành công khi là nghệ sĩ kể câu chuyện văn hóa Việt tại Thượng Hải. Nhưng khi mọi thứ đang "vào guồng", cô lại bất ngờ chọn dừng lại.

Chi Pu: bản lĩnh của một nghệ sĩ dám từ bỏ đúng lúc.

Chi Pu: "Dừng một giấc mơ để theo đuổi giấc mơ lớn hơn" - Ảnh 1.

Chi Pu chính thức ra mắt công ty giải trí C-Global

Phóng viên: Khi sự nghiệp tại Trung Quốc đang có nhiều thuận lợi, việc chị quyết định sang nhượng nhà hàng tại Thượng Hải khiến không ít người bất ngờ. Có phải chị đang "rút lui"?

- Chi Pu : Nếu nhìn từ bên ngoài, có thể đó là một bước lùi. Nhưng với tôi, đó là một sự chuyển hướng. Thời điểm mở nhà hàng, tôi không đặt nặng chuyện kinh doanh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: mình có cơ hội, thì hãy làm điều gì đó để phở - và rộng hơn là ẩm thực Việt - được biết đến nhiều hơn. Nhưng mình không thể làm tất cả cùng lúc.

. Nghĩa là chị buộc phải chọn?

- Đúng. Và lựa chọn đó không dễ. Có những giai đoạn, bạn phải rất tỉnh táo để biết điều gì là quan trọng nhất với mình. Tôi đang bước vào một hành trình mới - xây dựng công ty giải trí mang định hướng quốc tế. Nếu cứ "ôm" thêm nhà hàng, tôi sẽ không thể đi xa với mục tiêu lớn hơn.

. Nhưng đó là một dự án mang nhiều tâm huyết. Chị có thấy tiếc?

- Tiếc chứ. Nhất là khi dự án đó không chỉ là kinh doanh, mà còn là cách tôi kể câu chuyện về Việt Nam. Nhưng điều khiến tôi nhẹ lòng là nhà hàng vẫn tiếp tục hoạt động, đội ngũ bếp vẫn là người Việt. Nghĩa là "linh hồn" của nó vẫn còn. Đôi khi, giữ được giá trị cốt lõi còn quan trọng hơn việc mình có còn đứng đó hay không.

Chi Pu: "Dừng một giấc mơ để theo đuổi giấc mơ lớn hơn" - Ảnh 2.

Chi Pu biết con đường đi của mình

. Hỏi thật, quán chị kinh doanh lãi không?

-Trung Quốc là nơi nổi tiếng thế giới về ẩm thực. Phở là món ngon của Việt Nam. Khi đến Thượng Hải, quán Gánh của tôi đông khách. Nhưng nguyên vật liệu để nấu được tô phở ở Thượng Hải là khá đắt. Tính tôi lại muốn giữ đúng tinh thần của phở Việt nên chi phí cho tô phở khá cao. Với người dân Trung Quốc, phở trở thành món ăn cao cấp so với tô mì thường thấy của họ. Gánh dù khá đông nhưng lại có chi phí cao, nhất là mặt bằng ở Thượng Hải cao kinh khủng.

Nhưng ngay từ đầu, tôi chưa từng nghĩ phải kiếm tiền từ đây. Đích đến của tôi chỉ là quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt với người nước ngoài mà thôi. Và tôi thực sự đạt được mục đích của mình, hoàn thành sứ mệnh của bản thân đề ra.

Chi Pu biết cách tồn tại trong showbiz

Chi Pu: "Dừng một giấc mơ để theo đuổi giấc mơ lớn hơn" - Ảnh 3.

Chi Pu với hành trình mới cùng C-Global Entertainment

. Từ một nghệ sĩ, chị chuyển sang vai trò người xây dựng "bệ phóng" cho nghệ sĩ khác. Điều gì khiến chị tự tin?

- Tôi không nghĩ mình "tự tin" theo kiểu biết chắc sẽ thành công. Nhưng tôi tin vào trải nghiệm của mình. Tôi đã đi qua những giai đoạn khó khăn, những hoài nghi, cả những áp lực khi bước ra thị trường quốc tế. Và tôi hiểu một điều: tài năng thôi chưa đủ.

. Vậy điều gì là yếu tố quyết định?

- Là tinh thần. Bạn có thể rất giỏi, nhưng nếu không đủ bền bỉ, không đủ vững vàng, bạn sẽ khó đi xa. Tôi muốn công ty của mình không chỉ giúp nghệ sĩ có cơ hội, mà còn giúp họ chuẩn bị tâm thế để bước ra thế giới.

. Chị có đặt ra một "đích đến" cụ thể cho tham vọng quốc tế này?

- Tôi không dám hứa trước điều gì. Nhưng tôi tin một điều rất đơn giản: nếu mình không bắt đầu, thì sẽ không có kết quả. Công ty C-Global của tôi có thể là bệ phóng. Nhưng bay được bao xa, vẫn là câu chuyện của từng nghệ sĩ.

Hiện C-Global có 3 nghệ sĩ Henrii- một vũ công chuyên nghiệp từ Canada về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật, Naomi- một gương mặt hot trên các nền tảng mạng xã hội và Rayeon- gương mặt được yêu thích ở chương trình "Đảo thiên đường", quyết định rời thị trường giải trí Hàn Quốc để sang Việt Nam thử sức.

Trước khi ra mắt, chúng tôi đã có 1 năm để tìm hiểu nhau đủ để hiểu được các bạn có gì, muốn gì và chúng tôi làm được gì. Khi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi tin mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

Chi Pu: "Dừng một giấc mơ để theo đuổi giấc mơ lớn hơn" - Ảnh 4.

Rayeon- giọng ca Hàn Quốc quyết lập nghiệp tại Việt Nam dưới trướng Chi Pu

. Nhiều bạn bảo bạn "gan lì". Điều đó được hiểu như thế nào?

-Tôi không giấu bản thân rất tham vọng. Tôi chưa bao giờ cho mình dừng lại cả, thay vào đó luôn nghĩ phải làm gì để mình khác đi. Với tôi, nhịp làm việc gấp gáp phần nào phản chiếu lựa chọn của chính mình: dừng một hành trình đang ổn định để lao vào một hành trình nhiều rủi ro hơn. Nhưng có lẽ, với những nghệ sĩ luôn khao khát bước ra khỏi giới hạn, "an toàn" chưa bao giờ là đích đến.

. Nhưng trước đây, bạn đã từng rất "an toàn" ngay cả khi bạn chia sẻ đôi điều về bản thân trước truyền thông?

- Tôi như "chim sợ cành cong". Từng vạ miệng nên khi nói gì cũng sợ lại vạ miệng lần nữa. Tôi cũng hay sợ "nói trước bước không qua" nên khi chưa xong cái gì, tôi không dám chia sẻ gì. Riết thành quen, và đáng tiếc nỗi sợ đó khiến tôi thành "nhạt".

Tôi bây giờ không thế nữa vì tôi tin vào chữ "manifest" mà các bạn trẻ hay nói đến. Mình phải dám nghĩ thì việc dám làm mới gần nhau. Tôi có ước mơ và tôi không ngại thể hiện giấc mơ cũng như tham vọng của mình.

. Chị từng đối mặt với không ít nghi ngại về chuyên môn, lần này làm chuyên môn, chị có ngại "miệng người" không?

- Tôi mở công ty giải trí làm quản lý, làm chiến lược chứ không khẳng định làm chuyên môn. 17 năm làm showbiz, tôi có kinh nghiệm để tồn tại. Công ty được vận hành bởi một ê kíp chứ không chỉ mình tôi. Không ai mở công ty khi những lo ngại về rủi ro còn ẩn nấp.

Tôi tin vào đối tác của mình trong công ty. Anh Cường Chu đã có kinh nghiệm với công ty Big Art, nơi đó có Tăng Duy Tân, Vũ Phụng Tiên và anh trai Đỗ Nam Sơn. Nói vậy để thấy, con đường tôi đi đâu chỉ có một mình.

Chi Pu nhượng lại nhà hàng phở Việt ở Thượng Hải

Chi Pu nhượng lại nhà hàng phở Việt ở Thượng Hải

(NLĐO) - Chi Pu chính thức chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nhà hàng La Ganh tại Thượng Hải, tập trung phát triển C-Global Entertainment.

Chi Pu đường mới của Chi Pu Chi Pu với C-Global Entertainment
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo