Chi Pu: "Dừng một giấc mơ để theo đuổi giấc mơ lớn hơn"

Chi Pu: bản lĩnh của một nghệ sĩ dám từ bỏ đúng lúc.

Chi Pu chính thức ra mắt công ty giải trí C-Global

. Phóng viên: Khi sự nghiệp tại Trung Quốc đang có nhiều thuận lợi, việc chị quyết định sang nhượng nhà hàng tại Thượng Hải khiến không ít người bất ngờ. Có phải chị đang "rút lui"?

- Chi Pu : Nếu nhìn từ bên ngoài, có thể đó là một bước lùi. Nhưng với tôi, đó là một sự chuyển hướng. Thời điểm mở nhà hàng, tôi không đặt nặng chuyện kinh doanh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: mình có cơ hội, thì hãy làm điều gì đó để phở - và rộng hơn là ẩm thực Việt - được biết đến nhiều hơn. Nhưng mình không thể làm tất cả cùng lúc.

. Nghĩa là chị buộc phải chọn?

- Đúng. Và lựa chọn đó không dễ. Có những giai đoạn, bạn phải rất tỉnh táo để biết điều gì là quan trọng nhất với mình. Tôi đang bước vào một hành trình mới - xây dựng công ty giải trí mang định hướng quốc tế. Nếu cứ "ôm" thêm nhà hàng, tôi sẽ không thể đi xa với mục tiêu lớn hơn.

. Nhưng đó là một dự án mang nhiều tâm huyết. Chị có thấy tiếc?

- Tiếc chứ. Nhất là khi dự án đó không chỉ là kinh doanh, mà còn là cách tôi kể câu chuyện về Việt Nam. Nhưng điều khiến tôi nhẹ lòng là nhà hàng vẫn tiếp tục hoạt động, đội ngũ bếp vẫn là người Việt. Nghĩa là "linh hồn" của nó vẫn còn. Đôi khi, giữ được giá trị cốt lõi còn quan trọng hơn việc mình có còn đứng đó hay không.

Chi Pu biết con đường đi của mình

. Hỏi thật, quán chị kinh doanh lãi không?

-Trung Quốc là nơi nổi tiếng thế giới về ẩm thực. Phở là món ngon của Việt Nam. Khi đến Thượng Hải, quán Gánh của tôi đông khách. Nhưng nguyên vật liệu để nấu được tô phở ở Thượng Hải là khá đắt. Tính tôi lại muốn giữ đúng tinh thần của phở Việt nên chi phí cho tô phở khá cao. Với người dân Trung Quốc, phở trở thành món ăn cao cấp so với tô mì thường thấy của họ. Gánh dù khá đông nhưng lại có chi phí cao, nhất là mặt bằng ở Thượng Hải cao kinh khủng.

Nhưng ngay từ đầu, tôi chưa từng nghĩ phải kiếm tiền từ đây. Đích đến của tôi chỉ là quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt với người nước ngoài mà thôi. Và tôi thực sự đạt được mục đích của mình, hoàn thành sứ mệnh của bản thân đề ra.

Chi Pu biết cách tồn tại trong showbiz

Chi Pu với hành trình mới cùng C-Global Entertainment

. Từ một nghệ sĩ, chị chuyển sang vai trò người xây dựng "bệ phóng" cho nghệ sĩ khác. Điều gì khiến chị tự tin?

- Tôi không nghĩ mình "tự tin" theo kiểu biết chắc sẽ thành công. Nhưng tôi tin vào trải nghiệm của mình. Tôi đã đi qua những giai đoạn khó khăn, những hoài nghi, cả những áp lực khi bước ra thị trường quốc tế. Và tôi hiểu một điều: tài năng thôi chưa đủ.

. Vậy điều gì là yếu tố quyết định?

- Là tinh thần. Bạn có thể rất giỏi, nhưng nếu không đủ bền bỉ, không đủ vững vàng, bạn sẽ khó đi xa. Tôi muốn công ty của mình không chỉ giúp nghệ sĩ có cơ hội, mà còn giúp họ chuẩn bị tâm thế để bước ra thế giới.

. Chị có đặt ra một "đích đến" cụ thể cho tham vọng quốc tế này?

- Tôi không dám hứa trước điều gì. Nhưng tôi tin một điều rất đơn giản: nếu mình không bắt đầu, thì sẽ không có kết quả. Công ty C-Global của tôi có thể là bệ phóng. Nhưng bay được bao xa, vẫn là câu chuyện của từng nghệ sĩ.

Hiện C-Global có 3 nghệ sĩ Henrii- một vũ công chuyên nghiệp từ Canada về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật, Naomi- một gương mặt hot trên các nền tảng mạng xã hội và Rayeon- gương mặt được yêu thích ở chương trình "Đảo thiên đường", quyết định rời thị trường giải trí Hàn Quốc để sang Việt Nam thử sức.

Trước khi ra mắt, chúng tôi đã có 1 năm để tìm hiểu nhau đủ để hiểu được các bạn có gì, muốn gì và chúng tôi làm được gì. Khi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi tin mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

Rayeon- giọng ca Hàn Quốc quyết lập nghiệp tại Việt Nam dưới trướng Chi Pu

. Nhiều bạn bảo bạn "gan lì". Điều đó được hiểu như thế nào?

-Tôi không giấu bản thân rất tham vọng. Tôi chưa bao giờ cho mình dừng lại cả, thay vào đó luôn nghĩ phải làm gì để mình khác đi. Với tôi, nhịp làm việc gấp gáp phần nào phản chiếu lựa chọn của chính mình: dừng một hành trình đang ổn định để lao vào một hành trình nhiều rủi ro hơn. Nhưng có lẽ, với những nghệ sĩ luôn khao khát bước ra khỏi giới hạn, "an toàn" chưa bao giờ là đích đến.

. Nhưng trước đây, bạn đã từng rất "an toàn" ngay cả khi bạn chia sẻ đôi điều về bản thân trước truyền thông?

- Tôi như "chim sợ cành cong". Từng vạ miệng nên khi nói gì cũng sợ lại vạ miệng lần nữa. Tôi cũng hay sợ "nói trước bước không qua" nên khi chưa xong cái gì, tôi không dám chia sẻ gì. Riết thành quen, và đáng tiếc nỗi sợ đó khiến tôi thành "nhạt".

Tôi bây giờ không thế nữa vì tôi tin vào chữ "manifest" mà các bạn trẻ hay nói đến. Mình phải dám nghĩ thì việc dám làm mới gần nhau. Tôi có ước mơ và tôi không ngại thể hiện giấc mơ cũng như tham vọng của mình.

. Chị từng đối mặt với không ít nghi ngại về chuyên môn, lần này làm chuyên môn, chị có ngại "miệng người" không?

- Tôi mở công ty giải trí làm quản lý, làm chiến lược chứ không khẳng định làm chuyên môn. 17 năm làm showbiz, tôi có kinh nghiệm để tồn tại. Công ty được vận hành bởi một ê kíp chứ không chỉ mình tôi. Không ai mở công ty khi những lo ngại về rủi ro còn ẩn nấp.

Tôi tin vào đối tác của mình trong công ty. Anh Cường Chu đã có kinh nghiệm với công ty Big Art, nơi đó có Tăng Duy Tân, Vũ Phụng Tiên và anh trai Đỗ Nam Sơn. Nói vậy để thấy, con đường tôi đi đâu chỉ có một mình.