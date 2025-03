Khánh An được gọi là ngọc nữ bolero thế hệ mới

Trong đêm chung kết xếp hạng chương trình Solo cùng Bolero 2024 (phát sóng tối 28-2), Nhất Minh đã xuất sắc lên ngôi Quán quân, Khánh An giành được vị trí Á quân.

Vuột mất ngôi vị quán quân, khán giả thấy tiếc cho Khánh An. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, (bố Khánh An là NSND Nguyễn Mạnh Hùng, hoạt động ở nhà hát cải lương Việt Nam. Ông nội NSND Nguyễn Thanh Tùng - Nhà hát cải lương Hà Nội, Khánh An được sự truyền dạy bảo ban câu chữ từ ba nuôi - nhạc sĩ Ngô Huỳnh), Khánh An (18 tuổi) nổi bật ngay từ những vòng đầu tiên tại cuộc thi. Cô được mệnh danh là ngọc nữ bolero thế hệ mới.

Danh ca Ngọc Sơn không tiếc lời khen ngợi: "Khánh An biết tính toán tỉ mỉ về làn hơi của mình, con giữ cột hơi rất chắc. Những ai hát dòng nhạc bolero mà sử dụng kỹ năng giả thanh là rất mạo hiểm, nhưng con đã hoàn thành tốt".

Về phía giám khảo Vũ Thành Vinh, anh cho biết một người trẻ, tài năng và đam mê như Khánh An thì chắc chắn sẽ có được thành công trong tương lai gần.

Khánh An- 18 tuổi chiến thắng á quân Solo cùng bolero 2024

Ca sĩ Quang Lê: "Tôi đánh giá rất cao phần trình diễn của bạn ngày hôm nay. Bạn đã không còn là một thí sinh mà đã thực sự trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Màn hát live của bạn thật sự xuất sắc, tôi xin thách thức bất cứ ai có thể tìm ra một nốt phô trong phần trình diễn của bạn. Bạn hát live quá chuẩn, chuẩn hơn tất cả các thí sinh còn lại trong ngày hôm nay. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người có mặt tại phim trường hôm nay đều đã chứng kiến được điều đó".

Với ngôi vị Á quân Solo cùng Bolero 2024, Khánh An đã chứng minh được thực lực và quyết tâm của cô gái trẻ chỉ mới 18 tuổi với dòng nhạc trữ tình, bước ra khỏi cuộc thi, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội rộng mở với cô nàng.

Trong khi nhiều người tiếc vì Khánh An không trở thành quán quân thì với Khánh An: "Ngôi vị quán quân không phải là điều quan trọng nhất. Với tôi, những lời đánh giá, nhận xét của giám khảo mới quan trọng. Được nhìn nhận và đánh giá cao, đó là hành trang quý giá cho con đường sắp tới. Bên cạnh đó, tình yêu khán giả dành cho tôi chính là vị trí cao nhất mà tôi có được từ cuộc thi".

Khánh An được đánh giá cao về giọng hát

Chia sẻ về kế hoạch sau cuộc thi, Khánh An cho biết sẽ tập trung cho việc học vì năm nay cô sẽ em tốt nghiệp trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

"Tôi dự định sẽ tiếp tục học lên đại học nhạc viện, nên cần dành thời gian chuẩn bị để kết quả thi được tốt. Song song đó, tôi sẽ ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới để khán giả luôn nhớ đến mình - một cô bé Hà Nội đam mê dòng nhạc Bolero. Tôi mong rằng khán giả vẫn sẽ luôn yêu thương và ủng hộ tôi trên con đường sắp tới" - Khánh An bày tỏ.